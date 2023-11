ബെംഗളൂരു: ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തില്‍ നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിനെതിരെ (India vs Netherlands) ഇന്ത്യയെ കൂറ്റന്‍ സ്‌കോറിലേക്ക് നയിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കാണ് കെഎല്‍ രാഹുലിനുള്ളത്. ചിന്നസ്വാമിയില്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ദീപാവലി വിരുന്നൊരുക്കിയ രാഹുല്‍ 64 പന്തുകളില്‍ നിന്നും 11 ബൗണ്ടറികളും നാല് സിക്‌സറും സഹിതം 102 റണ്‍സായിരുന്നു അടിച്ച് കൂട്ടിയത്.

40 പന്തുകളില്‍ നിന്നും അന്‍പത് കടന്ന രാഹുലിന് മൂന്നക്കം തൊടാന്‍ ആകെ 62 പന്തുകളാണ് വേണ്ടി വന്നത്. ഇതോടെ ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ താരത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറിയ്‌ക്കുടമയായി രാഹുല്‍ മാറി (KL Rahul Hits fastest century by an Indian batter in Cricket World Cup).