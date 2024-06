ETV Bharat / bharat

ഇവിഎം ഹാക്കിങ് യുഎസില്‍ നടന്നേക്കാം, ഇന്ത്യയില്‍ നടപ്പില്ല; ഇലോൺ മസ്‌കിനെ തള്ളി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ - Rajeev Chandrasekhar On EVM Hacking

From the left) A combination of photos of former Union Minister Rajeev Chandrasekhar, Tesla CEO Elon Musk, and Congress leader Rahul Gandhi ( ANI )