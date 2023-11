ഇതോടെ ഏകദിന ലോകകപ്പിന്‍റെ ഒരു പതിപ്പില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഹിറ്റ്‌മാന്‍ (Rohit Sharma most runs as An Indian captain in an ODI World Cup edition). സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ റെക്കോഡാണ് രോഹിത് ശര്‍മ തിരുത്തി എഴുതിയത് (Rohit Sharma Surpasses Sourav Ganguly's record to become India's top-scoring captain in an ODI World Cup edition)