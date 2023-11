ഇതോടെ ഏകദിന ലോകകപ്പിന്‍റെ ചരിത്രത്തില്‍ ഇതേവരെ മറ്റാര്‍ക്കും സ്വന്തമാക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു വമ്പന്‍ റെക്കോഡും ഹിറ്റ്മാനെ തേടിയെത്തി (Rohit Sharma ODI World Cup record). ഏകദിന ലോകകപ്പിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ട് പതിപ്പുകളില്‍ 500 റണ്‍സിന് മുകളില്‍ സ്‌കോര്‍ ചെയ്യുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന നേട്ടമാണ് രോഹിത്തിന് സ്വന്തമായത് (Rohit Sharma becomes first player to score more than 500 runs in two consecutive ODI World Cup editions).