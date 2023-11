ഈ സിക്‌സറോടെ മറ്റൊരു ലോക റെക്കോഡിട്ടിരിക്കുകയാണ് 36-കാരനായ രോഹിത്. ഒരു കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ ഏകദിനത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സിക്‌സറുകള്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോഡാണ് രോഹിത് സ്വന്തമാക്കിയത്. നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ രോഹിത് നേടിയ ആദ്യ സിക്‌സര്‍ ഈ വര്‍ഷം ഏകദിനത്തില്‍ രോഹിത് നേടുന്ന 59-ാമത്തെ സിക്‌സറായിരുന്നു (Rohit Sharma Surpasses AB De Villiers For Most ODI Sixes In Calendar Year in Cricket World Cup 2023 India vs Netherlands match).