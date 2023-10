ഹൈദരാബാദ് : മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയ താരം പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്‍റെ 41-ാം പിറന്നാൾ ദിനമാണിന്ന്. നടനായും സംവിധായകനായും നിർമാതാവായും ഗായകനായും തിളങ്ങുന്ന ഈ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയെ ആശംസകൾ കൊണ്ട് പൊതിയുകയാണ് ആരാധകരും സുഹൃത്തുക്കളും. ഈ വേളയിൽ പ്രിയ നടന് ആശംസകൾ നേർന്ന് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പൃഥ്വിരാജ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ അണിനിരക്കുന്ന 'സലാർ' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറക്കാർ (Salaar Team wishes Prithviraj on his birthday).

പൃഥ്വിരാജിന്‍റേതായി ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സലാർ. പിറന്നാൾ ആശംസകൾക്കൊപ്പം സലാറിലെ താരത്തിന്‍റെ പുതിയ ലുക്കും നിർമാതാക്കൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ( Salaar Team drops Prithviraj's poster). പിറന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ ആവേശത്തിലാണ്ട ആരാധകർക്ക് ഇരട്ടി മധുരമായിരിക്കുകയാണ് പുതിയ പോസ്റ്റർ (Prithviraj's New Look from Salaar).