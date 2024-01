രാജ്യത്തിന് ഐക്യ ദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് മാലിദീപിലേക്കുള്ള മുഴുവന്‍ യാത്രകളും റദ്ദാക്കുന്നുവെന്ന് ഈസ്‌മൈ ട്രിപ്പ് സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ നിശാന്ത് പിറ്റി എക്‌സില്‍ പറഞ്ഞു. "In solidarity with our nation, @EaseMyTrip has suspended all Maldives flight bookings #TravelUpdate #SupportingNation," എന്നാണ് സിഇഒ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചത്.