ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ಸಾವು: ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆ 2ರವರೆಗೆ ಸುಡುವ ತಾಪಮಾನ - Two died of sunstroke in Kerala

By ETV Bharat Karnataka Team Published : Apr 29, 2024, 11:24 AM IST