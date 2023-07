ಬೆಂಗಳೂರು : ಟ್ವಿಟರ್​ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ, ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ಥ್ರೆಡ್ಸ್​ ಲಾಂಚ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನ್​ ಅಪ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸಿಇಓ ಮಾರ್ಕ್ ಜಕರ್​ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಟ್ವಿಟರ್ ತಾನು​ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಆ್ಯಪ್​ಗಳು ಟ್ವಿಟರ್​ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದವಾದರೂ, ಅವು ಯಾವುವೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಥ್ರೆಡ್​ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಸೈನಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಥ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಬುಧವಾರ 100 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಲ್ಲದೇ ರನ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. "ಏಳು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಸೈನ್ ಅಪ್" ಎಂದು ಜಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಥ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಥ್ರೆಡ್ಸ್​ ಎಂಬುದು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ನ ಸ್ಪಿನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್​​ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದು.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಮತ್ತು ಮರು-ಹಂಚಿಕೆಯಂತಹ ಟ್ವಿಟರ್​ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಲಿಂಕ್‌ಗಳು, 10 ಫೋಟೋಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು 5 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ 500 ಅಕ್ಷರಗಳವರೆಗಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು (ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 280 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ರಚಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಥ್ರೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಟ್ವಿಟರ್​ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಷ್​ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ರೆಡ್ಸ್​ನ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಥ್ರೆಡ್ಸ್​ ಇತರ ಟ್ವಿಟರ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬದಲು, ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 2.35 ಶತಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಯೋವನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.

ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್‌ನ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್‌ನ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್​ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಸ್ಟ್​ ಅದನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸಿ. 'Log in with Instagram’' ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 'Import from Instagram' ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ. ನೀವು ಥ್ರೆಡ್ಸ್​ಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಐಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

