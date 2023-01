जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए हल्द्वानी में निकला कैंडल मार्च

हल्द्वानी: जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा (joshimath natural disaster) से हजारों लोग प्रभावित हैं. जिसमें प्रभावितों एवं जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार एवं प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है. ऐसे में जोशीमठ एवं उसके प्रभावितों के लिए जगह-जगह प्रार्थना की जा रही है. रविवार को हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र के लोगों ने सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च (Candle March in Haldwani) निकाला. कैंडल मार्च के बाद जोशीमठ शहर और आपदा प्रभावितों के लिए प्रार्थना की गई. कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय(Muslim community took out candle march in Haldwani) के लोगों ने भी हिस्सा लिया.

वनभूलपुरा के लाइन नम्बर 17 से चोरगलिया रोड होते हुए ताज चौराहे तक एक कैंडल मार्च निकालकर जोशीमठ एवं उसके प्रभावितों की सकुशल रहने की कामना की. साथ ही सरकार से प्रभावितों एवं जोशीमठ को बचाने के लिए हर सम्भव मदद करने की मांग की गई. कैंडल मार्च में भारी संख्या में महिलाएं पुरुष और बच्चे भी शामिल हुए. वनफूलपुरा क्षेत्र के लोगों ने कहा जिस तरह से रेलवे द्वारा वनभूलपुरा क्षेत्र को अतिक्रमण के नाम पर हटाए जाने के दौरान लोगों ने प्रभावितों के लिए प्रार्थना की, उसी तरह हम लोग अब जोशीमठ में आई आपदा से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

गौरतलब है कि जोशीमठ में प्राकृतिक आपदा के चलते लोगों के घरों में दरार आ चुकी हैं. इस आपदा से करीब 6000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके विस्थापन के लिए सरकार कोशिशें कर रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. प्रशासनिक अमला भी आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचा रहा है. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है.