रुड़की: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया (girl rape in Piran Kaliyar Roorkee) है. आरोपी ने बच्ची के परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी है. बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रुड़की के पिरान कलियर थाने (Six year old girl raped in Piran Kaliyar) में मुकदमा दर्ज किया है.

बच्ची के मां ने बताया कि पड़ोस का लड़का रोज उनके यहां टीवी देखने के आता था. मंगलवार शाम को भी वो टीवी देखने आया था. युवक अलग कमरे में बच्ची के साथ खेल रहा था और मां दूसरे कमरे में घर के काम कर रही थी. तभी अचानक बच्ची की मां कमरे में घुसी तो उसने देखा कि युवक उसकी छह साल की बेटी के साथ गंदी हरकत कर रहा था.

मां ने जब युवक को धमकाया तो उसने उनके साथ मारपीट की और किसी को कुछ बताने पर जान के मारने की धमकी देते हुए वहां चला गया. इसके बाद मां ने पिरान कलियर थाने में आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया.

इस वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. वहीं कलियर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र राठी ने बताया कि बच्ची की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है. वहीं आरोपी तलाश की जा रही है.