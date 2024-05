आज सप्ताहांत पर इन राशियों को मिलेगी खुशियां और कोई गिफ्ट - 26 May Rashifal

हैदराबाद : मेष Aries चंद्रमा आज 26 मई रविवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज आपमें ताजगी और स्फूर्ति का अभाव रहेगा. स्वभाव में क्रोध की अधिकता रहेगी. इस कारण आपका काम बिगड़ने की संभावना रहेगी, अतः क्रोध पर नियंत्रण रखें. ऑफिस में अधिकारियों और घर में परिजनों के साथ वाद-विवाद में ना पड़ें. मौन रहकर दिन व्यतीत करना बेहतर रहेगा. किसी धार्मिक स्थान पर जाने का अवसर आएगा. दोपहर के बाद आपकी स्थिति में परिवर्तन होगा. हालांकि आज आप केवल अपने काम पर ध्यान दें.

वृषभ

Taurus चंद्रमा आज 26 मई रविवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. काम में विलंब से सफलता मिलेगी. शारीरिक अस्वस्थता के कारण आप हताशा की भावना का अनुभव करेंगे. अत्यधिक काम के बोझ से थकान और मानसिक बेचैनी रहेगी. प्रवास में विघ्न आने की आशंका बनी रहेगी. आपको नए काम आरंभ नहीं करने की सलाह दी जाती है. खान-पान का ध्यान रखें. योग और ध्यान से आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं. प्रेम जीवन में अपने प्रिय से किसी बात पर मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें.

मिथुन

Gemini चंद्रमा आज 26 मई रविवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. शारीरिक और मानसिक ताजगी और खुशी का अनुभव होगा. परिजनों तथा मित्रों के साथ प्रवास एवं पार्टी का आयोजन होगा. आज आपके पास मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध होंगे. सुंदर वस्त्र, उत्तम भोजन और वाहन सुख प्राप्त होगा. किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षण होगा. प्रेम जीवन में खुशी छायी रहेगी. कार्यस्थल पर आपके कार्य की प्रशंसा होगी. व्यापार में भी विरोधी आपकी तरक्की देखकर आश्चर्यचकित होंगे.

कर्क

Cancer चंद्रमा आज 26 मई रविवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. भाग्य आपके साथ होने से आपका आज का दिन आनंद से गुजरेगा. परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा. नौकरी करने वालों के ऑफिस का वातावरण अच्छा रहेगा. अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे. ननिहाल से लाभ प्राप्त हो सकेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आर्थिक लाभ की उम्मीद है. आप आवश्यक वस्तुओं के पीछे खर्च कर सकेंगे. अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं.

सिंह

Leo चंद्रमा आज 26 मई रविवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. लेखन और साहित्य के क्षेत्र में कुछ नए सृजन करने की प्रेरणा मिलेगी. विद्यार्थी अध्ययन में उत्तम प्रदर्शन कर सकेंगे. प्रेम में सफलता और प्रिय व्यक्तियों के साथ मुलाकात से मन खुश रहेगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा. शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आप धार्मिक परोपकार का काम कर खुशी महसूस करेंगे. आज कार्यस्थल पर आपको कोई नया काम मिल सकता है. व्यापार के लिए आज का दिन सामान्य है.

कन्या

Virgo चंद्रमा आज 26 मई रविवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा. कई परेशानियों के कारण मन व्याकुल रहेगा. ताजगी का अभाव होगा. स्वजनों से अनबन रहेगी. माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. जमीन, मकान के दस्तावेजों को संभालकर रखें. सार्वजनिक रूप से अपमान का भय रहेगा. इस कारण लोगों से ज्यादा वाद-विवाद करने से आपको बचना चाहिए.

तुला

Libra चंद्रमा आज 26 मई रविवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. नए काम शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. आप अधिक भाग्यशाली बनेंगे और आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है. व्यापार बढ़ाने के लिए आपके किए गए काम का उचित परिणाम आपको मिलेगा. किसी सामाजिक समारोह में भाग लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा. आप किसी धार्मिक स्थान पर भी जा सकते हैं. विदेश से अच्छे समाचार प्राप्त कर सकेंगे. सहोदरों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे. आपको शारीरिक और मानसिक स्वस्थता की अनुभूति होगी.

वृश्चिक

Scorpio चंद्रमा आज 26 मई रविवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज साधारण लाभ का दिन है. व्यर्थ के खर्च पर रोक लगानी होगी. परिवार में विवाद न हों, इसके लिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें. कुटुंब के सदस्यों के बीच की गलतफहमी हो सकती है. शारीरिक परेशानी के साथ मन में चिंता रहेगी. इस कारण आपके काम करने की गति धीमी रहेगी. जीवनसाथी के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है. नकारात्मक मानसिकता ना रखें. गलत काम या नियम विरुद्ध काम से दूर रहें. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नहीं है.

धनु

Sagittarius चंद्रमा आज 26 मई रविवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज व्यापारियों को विशेष लाभ होगा. विदेश से जुड़े व्यापार में लाभ मिलेगा. घर पर कोई मांगलिक काम हो सकता है. स्नेहीजनों और मित्रों का मिलन आनंदित करेगा. आर्थिक लाभ होगा. जीवनसाथी से सुख और आनंद मिलेगा. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सुरुचिपूर्ण भोजन मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. इस कारण कार्यस्थल पर आपके काम समय पर पूरे होंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकेंगे.

मकर

Capricorn चंद्रमा आज 26 मई रविवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी. मन में किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है. व्यवसाय में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों से अधिकारी नाखुश रहेंगे. धार्मिक काम के पीछे धन खर्च होगा. आध्यात्मिक और धार्मिक काम में रुचि होगी. शत्रुओं से परेशानी होगी. आंख में तकलीफ हो सकती है. आज आपको किसी से कर्ज लेना पड़ सकता है. जीवनसाथी तथा संतान की चिंता रहेगी. दुर्घटना की आशंका है. जल्दबाजी में कोई काम ना करें.

कुंभ

Aquarius चंद्रमा आज 26 मई रविवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन शुभ है और किसी भी नए काम के लिए अच्छा है. अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है. व्यापार में आर्थिक लाभ हो सकता है. नौकरी में भी सहकर्मी आपको सहयोग देंगे. संतान और पत्नी की तरफ से अच्छे समाचार मिलेंगे. पारिवारिक और दांपत्य जीवन में आनंद और संतोष प्राप्त कर सकेंगे. मित्रों से देर तक बातचीत होगी. घर में बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे. आपकी आय में वृद्धि होगी. आप समय पर काम कर पाने की स्थिति में रहेंगे.

मीन

Pisces चंद्रमा आज 26 मई रविवार के दिन धनु राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा. आप कामकाज में सफलता प्राप्त करेंगे. उच्च अधिकारियों की तरफ से मिलने वाला प्रोत्साहन आपके उत्साह में वृद्धि करेगा. व्यापार और आय में वृद्धि होगी. किसी को उधार दिया पैसा फिर से प्राप्त हो सकता है. पिता और बुजुर्गों से लाभ होगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. परिवार में सुख- शांति बनी रहेगी. पदोन्नति प्राप्त कर सकेंगे. सरकार से लाभ होगा. प्रेम जीवन में संतुष्टि का भाव रहेगा.