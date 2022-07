नागौर. जिले में मेड़ता के जेतारण बाईपास पर गुरुवार देर रात बाइक पर सवार दो युवकों को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार (Road Accident In Nagaur) दी. इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार युवक सड़क के दूसरी ओर जाकर गिरे. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. 108 एंबुलेंस और आसपास के लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित (2 died in Road Accident in Nagaur) कर दिया.

108 एंबुलेंस के चालक हरेंद्र तेतरवाल ने बताया कि उनको सूचना मिला थी कि जेतारण बाईपास के पास 2 युवकों को ट्रक ने टक्कर मारी है. जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंच कर अकरम और लियाकत को अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा.