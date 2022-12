गहलोत ही रहेंगे मुख्यमंत्री, आश्वस्त होने पर ही विधायकों ने वापस लिए इस्तीफे...तेवर बरकरार

गहलोत समर्थक विधायकों ने शनिवार को अपना इस्तीफा वापस ले (Gehlot supporters MLAs withdraw resignations) लिया. सभी विधायक एक-एक कर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के निवास पर पहुंचे और अपना इस्तीफा वापस लिए. लेकिन इस दौरान भी विधयकों के तेवर देखते बने और एक के बाद एक बयान दिए गए.

26 जनवरी को मिल सकती है दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सौगात, ढाई घंटे में तय होगी जयपुर से दिल्ली की दूरी

1350 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है. इसके तहत गुरुग्राम के अलीपुर से दौसा के भांडारेज के बीच काम भी पूरा हो गया (Gurugram to Dausa expressway work completes) है. इसके पहले चरण को 26 जनवरी को खोला जा सकता है. इससे दिल्ली से जयपुर का सफर 2.5 घंटे का हो जाएगा.

महेश जोशी भी वापस लेंगे इस्तीफा, बोले- गहलोत पेश करेंगे बजट, राजनीति और दबाव का चोली-दामन का साथ

राजस्थान के नए कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की बैठकों का असर अब नजर आने लगा है. 25 सितंबर को नाराज होकर स्पीकर जोशी को इस्तीफा सौंपने वाले गहलोत कैंप के विधायकों ने अब निर्णय बदल लिया है. उन्होंने इस्तीफा वापस लेना शुरू कर दिया है. इस बीच महेश जोशी ने भी इस्तीफा वापस लेने का ऐलान (Mahesh joshi will take back resignation) किया है. साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि सीएम गहलोत ही बजट पेश करेंगे.

धोरों की धरती पर नए साल का जश्न, फिल्मी हस्तियों से लेकर मंत्री तक पहुंचे...पर्यटकों से गुलजार राजस्थान

नए साल का जश्न मनाने के लिए राजस्थान में सैलानियों की (new year celebration in Rajasthan) भीड़ जुट रही है. नए साल पर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ जुट रही है. आम आदमी के साथ ही फिल्मी सितारों से लेकर कई राजनीतिक हस्तियां भी नया साल मनाने के लिए इन दिनों राजस्थान आए हुए हैं. ऐसे में ज्यादातर होटलों में बुकिंग भी फुल चल रही हैं.नए साल का जश्न मनाने राजस्थान में उमड़े पर्यटक, बॉलीवुड सितारों से लेकर राजनीतिक हस्तियां भी पहुंचीं

खुदाई में मिली प्राचीन मूर्तियों की हुई पहचान, हजार वर्ष पुरानी निकलीं मूर्तियां, पहली बार भरतपुर में मिली भगवान लकुलीश की प्रतिमा

भरतपुर में खुदाई के दौरान मिली दोनों प्राचीन मूर्तियों की (Statue of Lord Lakulish found in Bharatpur) पहचान कर ली गई है. जिसमें से एक भगवान लकुलीश की प्रतिमा बताई जा रही है तो दूसरी शिवलिंग कहा जा रहा है. साथ ही बताया गया कि ये दोनों ही मूर्तियां करीब एक हजार साल पुरानी है.

इस्तीफा वापस लेकर बोले विधायक नगराज...राजस्थान में सीएम तो गहलोत ही रहेंगे, कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा

25 सितंबर को सियासी बवाल के बीच स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफा सौंपने (congress MLAs taking back their resignation) वाले विधायकों ने अब निर्णय बदला है. गहलोत कैंप के विधायकों ने इस्तीफों को वापस लेना शुरू कर दिया है. लेकिन विधायक आज भी साफ कह रहे हैं कि अब राजस्थान में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा.

नए साल पर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स को पदोन्नति का तोहफा, देखें लिस्ट

राजस्थान में 100 से ज्यादा ऑल इंडिया सेवा के अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है. विभाग की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है. जिसमें उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Special: उदयपुर में कचरे से बना मनोहर पार्क, जहां हर कोई चाहता है वक्त बिताना, जानें कायाकल्प के पीछे की कहानी

उदयपुर में एक पार्क इन दिनों पर्यटकों व स्थानीयों के आकर्षण (Made an attractive park by using waste) का केंद्र बना हुआ है. लेकिन आपको जान कर हैरानी होगी कि इस पार्क को कचरों को संग्रहित कर बनाया गया है.

पाक की नापाक करतूतों को ध्वस्त करने के लिए BSF का सर्च ऑपरेशन, वाहनों की ले रहे तलाशी

बीकानेर में सीमा पार से पाकिस्तान की नापाक करतूतों पर लगाम लगाने के लिए अब भारतीय सीमा क्षेत्र में (BSF search operation in Bikaner border) सीमा सुरक्षा बल के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं. सीमा क्षेत्र से जुड़े गांव में भी आम लोगों से इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों पर सूचना देने की अपील की जा रही है.

पक्षी प्रेमियों से घना फुल, लगाने पड़े पूरे शहर के रिक्शे...नववर्ष पर भी उमड़ेगी पर्यटकों की भीड़

क्रिसमस के बाद नए साल के सेलिब्रेशन के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक राजस्थान (Tourists Coming to Bharatpur) पहुंच रहे हैं. भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भी बड़ी संख्या में सैलानियों का आना शुरू हो गया. इनके लिए उद्यान में शहर भर के रिक्शे, साइकिल और तांगे लगाए गए हैं. वहीं शहर के लगभग सभी होटल्स और गेस्ट हाउस फुल हो चुके हैं.