रेडीमेड कपड़े के कॉम्प्लेक्स में लगी आग, लाखों के नुकसान का दावा

भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बापू नगर स्थित एक तीन मंजिला रेडीमेड कपड़े के कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट से (Fire Broke out in Garments Shop in Bhilwara)आग लग गई. सूचना मिलते ही भीलवाड़ा नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

अनियंत्रित दूध का टैंकर पलटा, चपेट में आने से सगे भाइयों की मौत...3 घायल

भरतपुर में तेज रफ्तार दूध का टैंकर पलट गया. हादसे में 2 सगे भाइयों की (Milk Tanker Overturned in Bharatpur) मौत हो गई. जबकि 3 लोग घायल हो गए.

Bharat Jodo Yatra: ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर और गोडसे की नहीं- राहुल गांधी

राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली (Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra) जा रही भारत जोड़ो यात्रा रविवार देर शाम राजस्थान में प्रवेश कर गई. यात्रा के पहुंचने पर स्वागत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये महात्मा गांधी की पार्टी है, ये सावरकर और गोडसे की पार्टी नहीं है.

अनिरुद्ध सिंह की पूर्व मंत्री दीपा को नसीहत...कांस्टेबल को थप्पड़ मारने को बताया कानून के खिलाफ

भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा के कांस्टेबल को थप्पड़ मारने के मामले में (Anirudh Singh advice to former minister Deepa) कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने ट्वीट कर नाराजगी जताई.

विजया रहाटकर ने राहुल गांधी को बताया झूठ की फैक्ट्री, कहा- किसानों से किया वादा आज तक पूरा नहीं हुआ

भाजपा की राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी विजया रहाटकर ने कांग्रेस (Vijaya Rahatkar targets Rahul Gandhi) और गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा. साथ ही उनपर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. साथ ही राहुल गांधी को झूठ की फैक्ट्री बताया.

G 20 Sherpa Meeting: जी-20 में राजनायिकों का जमावड़ा...भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कही ये बड़ी बात

उदयपुर में जी 20 शेरपा बैठक (G 20 Sherpa Meeting) में रविवार को तमाम राजनायिकों का जमावड़ा हो रहा है. इस दौरान भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने शेरपा बैठक को लेकर मीडिया से जानकारियां साझा की. उन्होंने यह भी कहा कि बाहर से आने वाले राजनायिकों को उदयपुर स्वर्ग का एहसास दिला रहा है.

सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव : 295 केन्द्रों पर कल होगा मतदान, त्रिकोणीय मुकाबला

सोमवार को चूरू जिले के सरदारशहर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा (Sardarshahar assembly by election) हैं. क्षेत्र के 2 लाख 89 हजार से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे. इस क्षेत्र में भाजपा, कांग्रेस को आरएलपी भी कड़ी टक्कर दे रहा है.

कार में मिला 200 किलो विस्फोटक, चालक वाहन छोड़कर फरार

अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र में पुलिस ने एक कार से 200 किलो विस्फोटक बरामद (200 kg explosives found in car) किया है. कार का चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने कार जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

राहुल गांधी से शिकायत करेंगे संविदाकर्मी, गहलोत सरकार के खिलाफ ट्वीटर पर चलाया कैम्पेन हो रहा ट्रेंड

भारत जोड़ो यात्रा के जयपुर पहुंचने पर संविदा कर्मी राहुल गांधी से मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताएंगे. वे नियमितीकरण को लेकर सरकार (Contract workers will complain to Rahul Gandhi) की वादाखिलाफी की शिकायत करेंगे. संविदाकर्मियों ने ट्विटर पर गहलोत सरकार के खिलाफ कैंपेन चला रखा है जो ट्रेंड कर रहा है.

रिपेयरिंग करते समय बैटरी में ब्लास्ट, 4 लोग झुलसे

नागौर के मेड़ता सिटी में एक दुकान में रिपेयरिंग के दौरान बैटरी में ब्लास्ट हो (Battery Blast in Nagaur) गया. जिससे दुकान में आग लग गई. हादसे में चार लोग झुलस गए. सभी को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया है.