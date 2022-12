Gang War In Rajasthan: गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या, देखिए Live Video

सीकर बॉस के नाम से कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई (gang war in Rajasthan ). सूचना के बाद जिले के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. इस हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है. उसने इसे 'बड़े भाई आनंदपाल' की हत्या का बदला करार दिया है. वहीं, वारदात का वीडियो बना रहे एक व्यक्ति की भी हत्या की गई है.

राजू ठेहट मर्डर केसः बदमाशों ने वारदात का वीडियो बना रहे व्यक्ति का पीछा कर मारी गोली, मौत

राजस्थान में शनिवार को बड़ी गैंगवार हुई है. सीकर में कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट (Raju theth murder case) की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस बीच इस पूरे वारदात का वीडियो बना रहे एक शख्स की भी बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. बदमाशों ने उक्त व्यक्ति को वीडियो बनाते हुए देख लिया था. वहीं, घटना के बाद मृतक ताराचंद की बेटी अपने पिता के शव के पास बैठकर बिलखती रही. इस बीच वहां खड़े लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे.

राजू ठेहट मर्डर केस के तार खेतड़ी से जुड़े, लोकल युवकों के शामिल होने की आशंका...एडीजी का बड़ा बयान

राजस्थान के सीकर में शनिवार को गैंगवार के दौरान कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या (Raju Theth murder case) कर दी गई. इस हत्याकांड के तार झुंझुनू जिले के (Raju Theth murder case linked to Khetri) खेतड़ी से जुड़ते जा रहे हैं. पुलिस ने संभावना जताई है कि इस हत्याकांड में खेतड़ी क्षेत्र के लोकल युवक शामिल हो सकते हैं.

थमा सरदारशहर उपचुनाव का प्रचार, भाजपा की एकजुटता में दिखी दरार, राजे सहित आधे स्टार प्रचारकों ने इसलिए किया किनारा

सरदारशहर उपचुनाव का प्रचार थम (Sardarshahar by election campaign ended today) गया. ऐसे में अब प्रत्याशी केवल डोर टू डोर जनसंपर्क व प्रचार कर सकेंगे. वहीं, आखिरी दिन भाजपा ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी. बावजूद इसके स्टार प्रचारकों की अनुपस्थिति ने भाजपा में व्याप्त गुटबाजी को सार्वजनिक कर दिया.

बालिका के हत्या का मामलाः थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को हटाने, परिजनों को 8 लाख रुपए मुआवजे पर बनी सहमति

श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ थाने के सामने 9 वर्षीय बच्ची के (sriganganagar minor rape case) शव के साथ पिछले तीन दिन से चल रहा धरना शनिवार देर शाम वार्ता के बाद समाप्त हो गया. वार्ता में थाना प्रभारी को हटाने, पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए मुआवजा पर सहमति बनी है.

राजू ठेहट मर्डर केसः बदमाशों ने पहले राजू के साथ फोटो खिंचवाई फिर बरसाईं गोलियां

राजस्थान में शनिवार को हुई गैंगवार में बदमाशों ने कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की गोलियों से भूनकर हत्या (Raju Theth Murder Case) कर दी. राजू को मारने आए बदमाशों ने पहले राजू से बात की और फोटो खिंचवाने के लिए कहा. इसी दौरान एक बदमाश ने गोली चला दी. इसके बाद साथ आए दूसरे बदमाशों ने भी फायरिंग की.

मंगेतर संग थिरकती दिखी हंसिका, सूफ़ी नाइट में जमकर किया डांस

जयपुर में हंसिका मोटवानी की शादी की रस्में जारी हैं. शनिवार को पोलो ग्राउंड पर (Hansika Motwani wedding Celebrations in Jaipur) मैच के बाद डे पार्टी हुई. इसके बाद देर शाम सूफी नाइट में मुगलई थीम पर हंसिका ने मंगेतर सोहेल के साथ जमकर डांस किया.

7वीं कक्षा तक पढ़ी डॉली जैन, फर्राटेदार बोलती हैं अंग्रेजी, बनाया एक साड़ी को 325 तरीके से पहनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

एक साड़ी को 325 तरीके से पहनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली डॉली जैन का कहना है कि वे सातवीं कक्षा तक ही पढ़ी हैं, लेकिन अंग्रेजी पर कमांड होने के चलते उन्हें करियर में सामने आई हर चुनौती को पार किया. हालांकि जयपुर एक कार्यक्रम में भाग लेने आईं (Saree drape artist Dolly Jain in Jaipur) डॉली ने कहा कि एजुकेशन जरूरी है, इसक बाद ही पैशन को फॉलो करें.

राजू ठेहट मर्डर केस की जांच के लिए सीकर जा रहे DIG ATS एक्सीडेंट में घायल, जयपुर वापस लौटे

सीकर में राजू ठेहट मर्डर केस की जांच के लिए जयपुर से सीकर जा रहे डीआईजी एटीएस शुमान भोमिया (Accident of DIG ATS going to Sikar) की गाड़ी रींगस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई. घटना में डीआईजी घायल हो गए और उन्हें वापस जयपुर भेज दिया गया.

राजू ठेहट मर्डर केस: कांग्रेस के ये विधायक बोले- मुख्यमंत्री जी, राजस्थान को यूपी-बिहार बनने से बचाओ

सीकर में शनिवार को गैंगस्टर राजू ठेहट की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार को घेरा. दूसरी ओर कांग्रेस के ही विधायक मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया ने अपनी ही सरकार और राजस्थान पुलिस को निशाने पर लिया (Mukesh Bhakar targets CM in Raju Thehat murder) है.