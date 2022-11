Vishwas Swaroopam: आज से आम आदमी कर पाएगा विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के दर्शन, 200 रुपए होगी एंट्री फीस

आज से आमजन विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति विश्वास स्वरूपम के दर्शन कर पाएगा (Vishwas Swaroopam for common man). नाथद्वारा स्थित भगवान भोले के अनुपम रूप के दर्शनार्थ लोगों को 200 रुपए का प्रवेश शुल्क जमा कराना होगा. इसके साथ ही अन्य मदों में खर्च का भी शुल्क तय किया गया है.

Shootout in Bharatpur: आधी रात को घर में घुसकर जिसको पाया उसको उड़ाया, 3 भाइयों की मौत

भरतपुर में मामूली कहासुनी में अंधाधुंध गोलियां दाग दी गई (Shootout in Bharatpur). आधी रात को ही घटना के तुरंत बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है. घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है.

भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ ने मारी गोली

श्रीगंगानगर से लगती भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को शनिवार को बीएसएफ के जवानों ने गोली (BSF shot Pakistani civilians on Indo Pak Border) मारी. गोली लगने से घायल पाकिस्तानी नागरिक को पूछताछ के बाद पाक रेंजर्स को वापस सौंप दिया.

घर के नजदीक इलाज देने वाली जनता ​क्लीनिक योजना की कछुआ चाल, 142 का लक्ष्य, 25 ही खुल पाए

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जनता क्लीनिक योजना को जोरशोर से शुरू किया था. तय हुआ कि प्रदेश के 142 स्थानों पर जनता क्लीनिक खोले जाएंगे, जिससे मरीजों को घर के नजदीक ही इलाज मिल जाए. लेकिन पिछले 3 वर्षों में 25 क्लीनिक ही खुल (only 25 Janta Clinics opened against target of 142) पाए. इनमें से भी अकेले 12 ​क्लीनिक तो राजधानी जयपुर में ही हैं. अब क्या है सरकार का प्लान, पढ़िए ये रिपोर्ट...

भाजपा के पूर्व सांसद के ट्वीट ने बढ़ाई हलचल...लिखा- धैर्य की अपनी सीमाएं हैं

राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के भीतर जारी सियासी घमासान पर सभी की नजर है. इस बीच भाजपा के भीतर भी हलचल शुरू होती दिखाई दे रही है. भाजपा से पूर्व सांसद और विश्नोई समाज के नेता जसवंत सिंह (Jaswant Singh Vishnoi tweet increased stir) ने शनिवार को दो ट्वीट करते हुए इशारों में चेता दिया है.

भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने एनएसयूआई ने शुरू की 'मिट्टी यात्रा', हर कांग्रेसी को लगाएंगे राजस्थान की माटी का तिलक

राजस्थान में आने वाली भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए एनएसयूआई कार्यकर्ता (NSUI brings Soil of Various Places of Rajasthan) राजस्थान की माटी का तिलक लगाकर स्वागत करेगी. ये मिट्टी प्रदेश के एतिहासिक और धार्मिक स्थानों से लाई जा रही है. इसको मिट्टी यात्रा का नाम दिया गया है.

कमरे में फंदे से लटककर कोचिंग छात्र ने की खुदकुशी, उत्तराखंड का था रहने वाला

कोचिंग छात्र के सुसाइड का मामला सामने (Coaching student committed suicide) आया है. छात्र उत्तराखंड का रहने वाला था और कोटा के इंद्र विहार इलाके में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रहा था. उसने कमरे में ही फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया.

10 महीने में दबोचे 5602 हथियार तस्कर, फिर क्यों नहीं हो रहे तस्करों के हौसले पस्त, पढ़ें ये रिपोर्ट

राजस्थान पुलिस हथियार तस्करों पर नकेल कसने के लिए हर साल विशेष अभियान चलाती है. इन अभियानों के तहत हजारों की संख्या में तस्कर दबोचे भी जाते (Rajasthan police action against arms smugglers) हैं. उनसे बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए जाते हैं. फिर भी तस्करों के हौसले पस्त होते नजर नहीं आते, ये आए दिन इन अवैध हथियारों से वारदातों को अंजाम ​देते हैं. आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं, क्यों चलता ही जा रहा है ये 'गंदा खेल'....

राजस्थान की प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच आलाकमान इस्तीफों पर चाहता है पटाक्षेप...राहुल की जोशी से मुलाकात दे रहे संकेत

राजस्थान की राजनीति में सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहकर सियासी उबाल को बढ़ा दिया है. गहलोत के पायलट के खिलाफ आक्रमक रवैये को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान से लेकर पायलट कैंप तक अब स्पीकर सीपी जोशी के पास पड़े इस्तीफों के असर को कम करने (Congress want crackdown on MLAs resignations) में जुट गए हैं.

LSD का शिकार हुई पूजा...50 साल की महिला को प्रेमजाल में फंसाकर दिया धोखा...लूटपाट के बाद की थी हत्या

कोटा पुलिस ने शनिवार को पूजा अरोड़ा हत्याकांड (Pooja Arora Murder case) का खुलासा कर दिया है. 50 साल की महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर एक युवक ने उसे मौत के घाट उतार दिया था. युवक ने हत्या कर लाश जंगल में फेंक दी थी.