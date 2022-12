राजस्थान में सियासी संकट खत्म, चुनाव तक अब कांग्रेस और राहुल गांधी की ही चलेगी बात: खाचरियावास

राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि (Khachariyawas on Rajasthan political crisis) राजस्थान में कोई सियासी संकट नहीं है. चुनाव तक अब केवल कांग्रेस और राहुल गांधी की ही बात चलेगी.

Jodhpur Cylinder Blast Case : संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच सरकार के 17 लाख रुपए के प्रस्ताव पर बनी सहमति

जोधपुर जिले के शेरगढ़ के भूंगरा में गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने के बाद अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है. इस मामले में आंदोलन कर रहे संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच रविवार रात हुई वार्ता में सहमति बन गई. दोनों पक्षों के बीच 17 लाख रुपए के पैकेज पर सहमति बनी है.

Sanskrit Universiy: प्री शिक्षा शास्त्री टेस्ट के लिए आवेदन तिथि बढ़ाई, 4 जनवरी से शुरू होगा परीक्षाओं का दौर

जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (JRRSU Examination Notification) ने प्री-शिक्षाशास्त्री, प्री-शास्त्री-शिक्षाशास्त्री (चार वर्षीय) और प्री-शिक्षाचार्य में आवेदन करने की तारीख 30 दिसंबर तक बढ़ा दी है.

जयपुर में कारोबारी को फोन पर धमकी, कहा- दो दिन में 10 लाख दो, वरना बेटे को उठा लेंगे

जयपुर में एक कारोबारी को फोन पर बदमाश ने (miscreants threatened to businessman) धमकी देते हुए 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी है. बदमाश ने कहा कि दो दिन में रुपये दे देना वरना बेटे को उठा लिया जाएगा. कारोबारी की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बूंदी में जमीन विवाद पर दो पक्षों में मारपीट, एक पक्ष से आक्रोशित ग्रामीणों ने दो वाहन फूंके

बूंदी के दबलाना थाना इलाके के सावंतगढ़ गांव में आज जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष में बवाल हो गया. दोनों तरफ से जमकर लाठी-डंडे चले एक पक्ष से ग्रामीणों ने दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया. पुलिस ने मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

पेनल्टी शूट आउट में जीतकर अर्जेंटीना बना फीफा चैम्पियन, काम न आयी एम्बापे की हैट्रिक, मेसी का सपना पूरा

लुसैल स्टेडियम में गत चैंपियन फ्रांस के सामने अर्जेंटीना की चुनौती थी. दोनों टीमों के बीच फुल टाइम तक स्कोर 2-2 से बराबर रहा. इसलिए यह मैच एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा. वहां भी स्कोर 3-3 से बराबर रहा. जिससे पेनल्टी शूट के जरिए फैसला हुआ.

ताई की हत्या कर शव के 10 टुकड़े करने का मामला: आरोपी पुलिस से बोला- अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते...?

जयपुर में ताई की हत्या कर शव के टुकड़े करने के मामले में (Man chops aunt into 10 pieces in Jaipur) पुलिस आरोपी भतीजे से पूछताछ कर रही है. इस दौरान आरोपी की ओर से मिल रहे जवाब से पुलिस भी हैरान है. पुलिस के शव को ठिकाने लगाने को लेकर सवाल किया तो उल्टा उसने ही पुलिस से सवाल किया कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते?

Special: अच्छे दाम के बाद भी नहीं बढ़ा धनिए का रकबा, 20 फीसद हुई बुआई, जानें इसके पीछे की सच्चाई

धनिया की बुआई के मामले में अब कोटा संभाग के किसानों की रुचि कम (Coriander Cultivation in Kota) हो रही है. 10 सालों से यह रकबा लगातार गिर रहा है, जहां 8 साल पहले 2014-15 में हाड़ौती में 2 लाख 42 हजार 870 हेक्टेयर में धनिया की खेती हुई थी. वहीं, इस साल महज 47 से 48 हजार हेक्टेयर में ही धनिया की रोपाई हुई, जो 2014-15 की तुलना में महज 20 फीसदी है.

हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट का समापन, राज्यपाल बोले- सकारत्मकता और रचनात्मकता से तन-मन को स्वस्थ रखा जा सकता है

जयपुर में हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट का समापन हुआ. इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र (World Health and Wellness Fest) ने संबोधित करते हुए लोगों को सही दिनचर्या रखने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि शरीर निरोग रहेगा तो व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है.

अलवर में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल, सरपंच पर धारदार हथियार से हमला...फायरिंग भी

अलवर के बाढ़का गांव में अलवर-दिल्ली हाईवे से अतिक्रमण हटाने गई सरपंच और उसके पति समेत (Uproar during removal of encroachment in Alwar) अन्य लोगों को गांव के दबंगों ने विरोध शुरू कर दिया. इस दौरान सरपंच पर लाठी-डंडों व धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस दौरान फायरिंग में एक युवक के पैर में भी गोली लगी. कई थानों की फोर्स पहुंची और मामला दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.