भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने किया संन्यास का ऐलान, भावुक हुए कैप्टन फैंटास्टिक - Sunil Chhetri Retirement

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 16, 2024, 10:34 AM IST | Updated : May 16, 2024, 10:51 AM IST

बेंगलुरु के कांतीरावा स्टेडियम में भारत और लेबनान के बीच SAFF चैंपियनशिप के दूसरे सेमीफाइनल के दौरान भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री की फाइल फोटो ( IANS PHOTOS )

नई दिल्ली : भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अपने फुटबॉल करियर से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बता दिया की फीफा विश्व कप क्वालिफायर में कुवैत के खिलाफ मैच राष्ट्रीय स्तर पर उनका आखिरी मैच होगा. उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान सोशल मीडिया पर एक लंबी वीडियो के जरिए किया जिसमें उन्होंने कईं महत्वपूर्ण बातें भी बोली हैं. भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने कहा कि फीफा विश्व कप क्वालीफायर के दूसरे दौर में कुवैत के खिलाफ मैच उनका मैच होगा. जो 6 जून को साल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा. सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा के वक्त सोशल मीडिया पर आकर कहा कि जब मैंने तय कर लिया कि यह मेरा आखिरी गेम होगा, तो मैंने अपने परिवार को इसके बारे में बताया. पिताजी सामान्य थे. उन्हें राहत भी खुशी भी सब कुछ था. उसके बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम हमेशा मुझे परेशान करती थी कि आपके बहुत सारे मैच रहते हैं बहुत अधिक दबाव है. अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इस खेल के बाद अपने देश के लिए नहीं खेलूंगा. उसके बाद उन्होंने बताया कि वह मुझे यह नहीं बता सकी कि उसकी आंख में आंसू क्यों थे ? सुनील छेत्री ने वीडियो में आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा था. जब मुझे यह अहसास हुआ कि यह मेरा आखिरी गेम होना चाहिए तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और आखिरकार मैं इस फैसले पर पहुंचा. 'मैंने व्यावहारिक रूप से सपने को जी लिया है. लेकिन यह आसान नहीं था, सुनील छेत्री ने आगे स्वीकार किया कि 'मैं राष्ट्रीय टीम के साथ जो भी प्रशिक्षण करता हूं, मैं उसका आनंद उठाऊंगा. मुझे वह दबाव महसूस नहीं होता जो खेल दबाव मांगता है. कुवैत के खिलाफ हमें तीसरे दौर में पहुंचने के लिए तीन अंकों की जरूरत है. लेकिन एक अजीब तरीके से, मुझे दबाव महसूस नहीं होता है. बता दें कि 2005 में डेब्यू करने वाले छेत्री ने देश के लिए 94 गोल किए हैं और भारत के लिए 150 मैच खेले हैं. वह भारत के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर और सर्वाधिक कैप्ड खिलाड़ी के रूप में पद छोड़ेंगे. यह भी पढ़ें : हैदराबाद के पास टॉप-2 में जगह बनाने का मौका, जानिए कौन सी टीम प्लेऑफ के लिए करेगी क्वालिफाई

