CM Gehlot Jodhpur Tour: जोधपुर में बोले गहलोत- खेल हमारी प्राथमिकता में है

सीएम अशोक गहलोत रविवार को एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर (CM Ashok Gehlot Jodhpur Tour) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल हमारी प्राथमिकता में है. वहीं, आज सीएम गहलोत बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का लोकर्पण करेंगे.

Fire in Secretariat : सचिवालय में कार्मिक विभाग सेक्शन में लगी आग, कई रिकॉर्ड जलकर राख

जयपुर में अलसुबह सचिवालय की मुख्य इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित कार्मिक विभाग सेक्शन में आग लग (Fire in the personnel section) गई. घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. सचिवालय में आग लगने से अधिकारियों की प्रोमेशन सहित कई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर राख हो गई.

लोकदेवता बाबा रामदेवः अटूट आस्था का दर है रामदेवरा...हिंदू-मुस्लिम सभी झुकाते हैं शीश, पूरी होती है हर कामना

देश भले ही 21वीं सदी में विज्ञान के साथ विकास पथ पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. लेकिन आज भी कहीं किसी कोने में छुआछूत, जात-पात का दंश झेलता हुआ कोई ना कोई मिल जाता है. वहीं, राजस्थान में लोक देवता के रूप में जन-जन के बीच पूजे जाने वाले बाबा रामदेव ने 638 साल पहले इस भेदभाव को समाप्त करने लिए कदम बढ़ाया था. उन्होंने उपेक्षित वर्ग के साथ ही सभी को गले लगाया और भेदभाव खत्म करते हुए बराबरी का दर्जा देने के लिए जागरुकता पैदा की. बाबा रामदेव के इस संदेश के साथ ही उनके दर पर हर हिंदू-मुस्लिम सभी शीश नवाते हैं.

मुख्यमंत्री की कमजोरी ने राजस्थान में 200 मिनी सीएम खड़े कर दिए हैं: राजेंद्र राठौड़

उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा (Rajendra Rathore target cm Gehlot) है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कमजोरी की वजह से राजस्थान में 200 मिनी मुख्यमंत्री खड़े हो गए हैं, जो लूट का काम कर रहे हैं.

Road Accident in Banswara: ट्रोले की चपेट में आया बुजुर्ग, सिर धड़ से हुआ अलग

बांसवाड़ा शहर में ट्रोले की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई. इस दर्दनाक हादसे में बुजर्ग के के चिथड़े उड़ गए और शरीर धड़ से अलग हो (Old Man died after being hit by truck) गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया है.

Reality Check: ₹8 में भर पेट पौष्टिक आहार मिलने से लोग संतुष्ट, सफाई व्यवस्था भी मिली माकूल

प्रदेश की गहलोत सरकार इंदिरा रसोई योजना (Indira Rasoi Yojana) के दो साल पूरे होने के बाद रसोईयों की संख्या बढ़ाने जा रही है. प्रदेश सरकार रसोईयों की संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 करने जा रही है. इन रसोईयों में लोगों को 8 रुपए में पौष्टिक आहार मिल पाएगा. ईटीवी भारत के रियलिटी चेक में संतोषजनक तस्वीरें सामने आईं.

व्यापारी को ब्लैकमेल कर मांगे लाखों रुपए, 2 महिला समेत 3 गिरफ्तार

जयपुर के बगरू थाना पुलिस ने व्यापारी को ब्लैकमेल कर 8 लाख रुपए की मांग करने के मामले में दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया (Police arrested 3 accused) है. आरोपियों ने व्यापारी से 55000 और 1.90 लाख रुपए की चेक भी वसूल लिए थे.

Food Poisoning in Banswara : सामूहिक भोज में मीठा खाने से 125 लोग बीमार

बांसवाड़ा जिले के पनियाला गांव में शनिवार को एक सामूहिक भोज में मीठा खाने के बाद 125 लोग बीमार (Food Poisoning in Banswara) हो गए. जिला अस्पताल में सभी का इलाज जारी है.

पिस्तौल की नोक पर व्यापारी से 2 लाख रुपए की लूट, लोगों ने किया प्रदर्शन

जयपुर प्रागपुरा थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक की नोंक पर एक व्यापारी से 2 लाख रुपए लूट लिए. घटना के बाद गुस्साए लोगों विरोध प्रदर्शन किया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.

थाने में आत्मदाह के प्रयास का मामला: आरोपी कांग्रेस पार्षद सहित 2 गिरफ्तार

कोटा के नयापुरा थाने में राधेश्याम मीणा के आत्मदाह के प्रयास के मामले (Radheshyam Self Immolation Case) में पुलिस ने कोटा उत्तर के वार्ड नंबर 66 पार्षद हरिओम सुमन सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. शनिवार को कोर्ट ने आरोपियों को 30 सितंबर तक न्‍यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.