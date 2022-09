राजस्थान में 730 पशुधन सहायकों के नियुक्ति आदेश जारी

राजस्थान में गोवंशों में फैल रही लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम के मद्देनजर 730 पशुधन सहायकों को नियमित नियुक्ति (rajasthan pashudhan sahayak vacancy 2022) प्रदान की है. पशुपालन विभाग ने नियुक्ति जारी करने के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.

Defense Expo in Kota : सेना के हथियार देख उत्साहित हुए लोग, कहा- अभी तक फोटो और वीडियो में देखे थे

कोटा में डिफेंस एक्सपो की प्रदर्शनी में पहुंचे लोगों ने बड़ी उत्साह के साथ सैन्य उपकरणों और हथियारों के बारे में जानकारी ली. लोगों ने टी-90 टैंक, ड्रोन, मिसाइल, बीएमपी-2 टैंक, आर्टिलरी गन, एलएमजी, स्नाइपर और मशीन गन्स, झटपट बनने वाले सैन्य ब्रिज सहित कई सैन्य उपकरण देखे.

अकेले ही पद यात्रा पर निकले पूनिया, पोकरण से रामदेवरा गए...कही ये बड़ी बात

राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया रविवार को पोकरण से रामदेवरा तक की पदयात्रा पर अकेले ही निकल पड़े. हाथ में बाबा का झंडा थामे, जयकारे लगाते हुए पैदल यात्रा पर पूनिया निकले तो उन्हे देख हर कोई आश्चर्य में पड़ गया. हालांकि, जानकारी मिलने पर पोकरण से भाजपा के प्रत्याशी रहे तारातरा मठ के महंत प्रताप पुरी व पूर्व विधायक शैतान सिंह समेत कुछ लोग उनके काफिले में शामिल हुए.

जोधपुर में हादसा, तालाब में नहाने गए तीन छात्रों की डूबने से मौत

जोधपुर के सेतरावा क्षेत्र में तालाब में नहाने गए तीन स्कूली छात्र गहरे पानी में (Three students drown in the pond) समा गए. उनके कपड़े और मोबाइल तालाब पर मिलने पर ग्रामीणों को संदेह हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर शवों को बाहर निकलवाया.

हेरिटेज निगम के 39 वार्ड नाहरगढ़ इको सेंसेटिव जोन में, यहां नहीं दिए जा सकेंगे जमीनों के पट्टे

राजस्थान सरकार के प्रशासन शहरों के संग अभियान में नाहरगढ़ इको सेंसेटिव जोन (Nahargarh Sanctuary Eco Sensitive Zone) बड़ी बाधा बनकर सामने आ गया है. इससे हेरीटेज निगम क्षेत्र में ये अभियान फेल होता दिख रहा है. शहर में नाहरगढ़ इकोसेंसेटिव जोन को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है. इससे लगा हुआ एक किलोमीटर का क्षेत्र बफर क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसमें हवामहल-आमेर जोन के 26, किशनपोल जोन के 8 और सिविल लाइंस जोन के 5 वार्ड पूर्ण या आंशिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं.

JEE Advanced 2022: टॉपर्स में आईआईटी मद्रास जोन अव्वल, कोटा के बदौलत सर्वाधिक सिलेक्शन जोन दिल्ली से

जेईई एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2022) का परीक्षा परिणाम से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करने पर सामने आ रहा है कि कुल 160038 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था. जिनमें से 155538 ने परीक्षा दी है. वहीं 40712 काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई कर पाएं हैं. जारी किए गए आंकड़ों से साफ है कि आईआईटी जोन मद्रास टॉप 10 स्टूडेंट्स के मामले में 5 विद्यार्थियों के साथ अव्वल रहा है.

2 माह की बेटी का गला घोंटकर हत्या की कोशिश...डॉक्टर ने कही हैरान करने वाली बात

मां को ममता की मूरत माना जाता है. अक्सर कहा जाता है कि एक मां कभी हत्यारिन नहीं हो सकती, लेकिन इस कहावत के विपरीत एक ताजा मामला नारनौल के निजी अस्पताल में देखने को मिला है. जहां अस्पताल के डॉक्टर ने एक मां पर अपनी 2 माह की बेटी का गला घोंटकर हत्या की कोशिश करने की शिकायत पुलिस थाना शहर नारनौल में दी गई है.

खनन माफिया ने किया वन विभाग की टीम पर हमला, पथराव में सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त

केसर बाग की पत्थर की खदानों में रविवार को खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर हमला (Mining mafia attacked forest department team) हो गया. टीम पर खनन माफिया ने पथराव कर दिया. खनन माफिया के हमले में डीएफओ बाल-बाल बच गए लेकिन उनकी सरकारी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. कब्जे में लिए गए ट्रैक्टर ट्रॉली को भी बजरी माफिया छुड़ाकर ले गए. घटना पर पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने खान क्षेत्र में दबिश दी लेकिन आरोपी खनन माफिया हाथ नहीं लगे.

Tomato Flu : जद में आ रहे 6 साल तक के बच्चे...ETV Bharat पर जानिए विशेषज्ञ की राय

प्रदेश की राजधानी में पिछले कुछ दिनों से बच्चों में हाथ, पैर और मुंह की बीमारी तेजी से फैल रही है. 6 साल से कम उम्र के बच्चे इस बीमारी की जद में आ रहे हैं. खासकर ऐसे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उन पर इसका ज्यादा असर हो रहा है. इस बीमारी का संक्रमण एक बच्चे से दूसरे बच्चे में छूने से भी फैल रहा है. इस बीमारी का नाम टोमैटो फ्लू बताया जा रहा है.

बैंसला का अस्थि कलश पहुंचा पुष्कर, घाटों पर होगा दीपदान...कल 5 लाख लोगों के जुटने का दावा

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सुप्रीमो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थियां पुष्कर पहुंच चुकी हैं. गुर्जर समाज धर्मशाला गुर्जर भवन में अस्थि कलश को समाज के लोगों के दर्शनों के लिए रखा गया है. रविवार देर शाम को पुष्कर के पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर बढ़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग जुटेंगे और दीपदान करेंगे.