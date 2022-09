जोधपुर. जिले के देचू उपखंड के विरमदेवगढ़ में रविवार को हुए हादसे में तीन स्कूली छात्रों की तालाब में डूबने से मौत (Three students drown in the pond) हो गई. तीनों उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र थे और नहाने के लिए तालाब (Three students went to bath drowned in the pond) में गए थे. करीब तीन बजे तालाब की पाल पर 3 जनों के मोबाइल वह कपड़े मिलने पर ग्रामीणों को आशंका हुई. इसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. हाल ही में बारिश के चलते तालाब भी लबालब भरा था, ऐसे में डूबने वालों को पता लगाना भी मुश्किल था.

सेतरावा तहसीलदार अशोक कुमार वह देचू पुलिस ने तालाब की पाल को तोड़ने का निर्णय लिया. बाद में जेसीबी की मदद से तालाब तोड़ा गया. पानी बाहर निकलने पर तीन स्कूली छात्रों के शव नजर आए. तीनो मृतकों की शिनाख्त इसाराम, हड़मानाराम, राजू राम निवासी विरमदेव गढ़ सेतरावा के रूप में की गई. शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है. इस घटना के बाद गांव में मातम छा गया.

