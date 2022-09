उदयपुर. जिले की गिंगला थाना क्षेत्र में गुरुवार को तालाब में डूबने से काकी और भतीजी की मौत हो गई. दोनों बैल को पानी (Aunt and Niece Drowned in Udaipur) पिलाने के लिए तालाब पर गई थी. इस दौरान ये हादसा हो गया. स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

गिंगला थाना के कॉन्स्टेबल अशोक कुमार ने बताया कि गुरुवार को थाना इलाके के तालाब पर काकी व भतीजी बैल को पानी पिलाने के लिए गई (Two drowned in Pond in Udaipur) थी. बैल की गले में लटकी रस्सी भतीजी सोनिया (14) के हाथ में थी. जैसे ही बैल तालाब में नीचे पानी पीने के लिए उतरा, उसने अचानक रस्सी खींच ली. ऐसे में सोनिया भी तालाब में गिर गई. भतीजी को तालाब डूबता देख बचाने दौड़े काकी देवी भी पानी में कूद गई. पानी गहरा होने के चलते दोनों डूब गए. स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया.जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

