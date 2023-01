विंटर वेकेशन के बाद 6 जनवरी से पहननी होगी नई यूनिफॉर्म, खातों में अब तक नहीं आए सिलाई के ₹200

राज्य सरकार की ओर से ठंड से बचने के लिए 8वीं तक के सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म के दो सेट निशुल्क दिए गए हैं. साथ ही निर्देश दिया गया है कि विंटर वेकेशन के बाद 6 जनवरी से नए यूनिफॉर्म पहनकर छात्र विद्यालय आएंगे.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान पार्क का किया लोकार्पण, CM गहलोत भी रहे मौजूद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में संविधान पार्क का लोकार्पण (Murmu inaugurated Constitution Park) किया. इस दौरान उन्होंने स्ट्रक्चर पार्क की पट्टिका का अनावरण किया. राजस्थान के दो दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचीं हैं.

अवैध वसूली मामले में हिस्ट्रीशीटर विक्रम उर्फ लादेन गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ जारी

बीते लंबे समय से फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर विक्रम उर्फ लादेन को (Historysheeter Vikram Laden arrested) बहरोड़ पुलिस ने जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है. जिस पर व्यापारी को धमकी देने और उससे अवैध वसूली करने का आरोप है.

Gold and Silver Price Today: सोने और चांदी में तेजी, जानिए आज के भाव

Gold and Silver Price Today: जयपुर के स्थानीय सर्राफा बाजार (Jaipur Sarafa market) में आज सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली. जानिए आज के भाव.

बेकाबू जाम और अव्यवस्था से पर्यटक परेशान, अलवर में प्रशासन का नहीं कोई इंतजाम

नए साल और सर्दी की छुट्टियों के बीच अलवर आने वाले (Jam and chaos became big problem) पर्यटकों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी हुई है. जिससे जिले में स्थानीय तौर पर कमाई तो बढ़ी है, लेकिन अव्यवस्थाओं के कारण यहां आने वाले पर्यटकों को खासी दिक्कतें पेश आ रही है.

जैन तीर्थ को बचाने के लिए मुनि सुज्ञेयसागर महाराज ने त्यागे प्राण

जैन तीर्थ को बचाने के लिए मुनि ने प्राण त्याग दिए. सम्मेद शिखर मामले को लेकर वे आमरण अनशन पर थे. वे पिछले 10 दिनों से अनशन कर रहे थे.

जयपुर में मामा ने विधवा भांजी का किया कत्ल, आत्महत्या का प्रयास असफल

जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है (Widow killed by Maternal Uncle in Jaipur). यहां मां बाप के साथ रह रही महिला का उसके मामा ने तार से गला घोंटकर कत्ल कर दिया. मंगलवार सुबह की ये घटना है. इस घटना के पीछे के राज को पुलिस टटोलने में लगी है.

डर्टी प्रोफेसर ने महिला लेक्चरर से कहा था- हनीमून मनाएंगे इंजॉय करेंगे...अब मुकदमा दर्ज

सेक्सुअल फेवर के बदले अच्छे नम्बरों का वादा करने वाला एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार के खिलाफ एक और FIR लॉज किया गया है (FIR by Lady lecturer in RTU). अब यूनिवर्सिटी की लेक्चरर ने मुंह खोला है. बताया है कि कैसे एसोसिएट प्रोफेसर बिकिनी, हनीमून और लड़कियों की बात करता था.

RBM अस्पताल की 6वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत, गुटखा थूकने के दौरान हुआ हादसा

भरतपुर में एक युवक की छठी मंजिल से गिरने से मौत (Boy fell from sixth floor in Bharatpur) हो गई. हादसे के दौरान युवक अपने किसी पहचान वाले से मिलने के लिए आरबीएम जिला अस्पताल गया था. जहां खिड़की से गुटखा थूकने के क्रम में उसका पैर फिसल गया और वो सीधे छठी मंजिल से नीचे (Boy died after falling from sixth floor) आ गिरा. इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

Bharatpur Honey Trap Gang: महिला ने पहले मीठी मीठी बातों में फंसाया, मंदिर में मिलने बुलाया...फिर!

भरतपुर पुलिस ने एक महिला समेत 4 को हनी ट्रैप के आरोप में गिरफ्तार किया है (Honey Trap In Bharatpur). ये गैंग पहले महिला के जरिए फोन कराता था, वो चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाती थी फिर पूरा गैंग सक्रिय हो शिकार को फंसा कर रकम ऐंठने की ट्रिक अपनाता था.