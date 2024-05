जानिए सोना-चांदी व आभूषण खरीदने का शुभ समय और अक्षय तृतीया से जुड़ी मान्यता - Akshaya tritiya

हैदराबाद : हिंदू संस्कृति में अक्षय तृतीया बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है. ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन देवी श्री महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाए और सोने-चांदी के आभूषण खरीदे जाएं तो शुभ होता है. यह भी मान्यता है कि जो लोग Akshaya tritiya पर सोना खरीदते हैं उनके घर में कभी भी धन-धान्य की कमी नहीं होती है. इसलिए कई लोग Akshay tritya के खास दिन सोना खरीदते हैं. आइए जानते हैं अक्षय तृतीया 2024 में क्या खास है. इस साल अक्षय तृतीया कब है? सोने-चांदी-आभूषण खरीदने का सबसे अच्छा समय क्या है?

सोना खरीदने का शुभ समय : हर साल हिंदू वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अक्षय तृतीया 2024 , 10 मई शुक्रवार को है. पंडितों का कहना है कि Akshaya tritiya के दिन 10 मई की सुबह 5:33 से दोपहर 12:17 तक सोना-चांदी, आभूषण सहित अन्य चीजों की खरीदारी करना शुभ रहेगा. साथ ही कहा जाता है कि Akshaya tritiya के दिन अगर कोई नया काम भी शुरू किया जाए तो वह बिना किसी बाधा के सफल होता है.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)

अक्षय तृतीया 2024 के खास दिन आपके शहर में सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त

नई दिल्ली - सुबह 05:33 से दोपहर 12:18 बजे तक गुड़गांव - सुबह 05:34 से दोपहर 12:18 बजे तक नोएडा - सुबह 05:33 से दोपहर 12:17 बजे तक पुणे - सुबह 06:03 से दोपहर 12:31 बजे तक चेन्नई - सुबह 05:45 से दोपहर 12:06 बजे तक जयपुर - सुबह 05:42 से दोपहर 12:23 बजे तक अहमदाबाद - सुबह 06:01 से दोपहर 12:36 बजे तक हैदराबाद - सुबह 05:46 से दोपहर 12:13 बजे तक चंडीगढ़ - सुबह 05:31 से दोपहर 12:20 बजे तक कोलकाता - सुबह 04:59 से 11:33 सुबह तक मुंबई - सुबह 06:06 से दोपहर 12:35 बजे तक बेंगलुरु - सुबह 05:56 से दोपहर 12:16 बजे तक

अक्षय तृतीया की विशेषता :

पौराणिक कथाओं के अनुसार Akshaya tritiya का दिन बहुत खास होता है. अक्षय का अर्थ है अविनाशी, कभी भी समाप्त नहीं होता या जिसका कभी नाश न हो. इसी दिन त्रेता युग का प्रारम्भ हुआ था. हिंदू धर्म के अनुसार Akshaya tritiya के दिन देवी पार्वती मां अन्नपूर्णा बनी थीं. साथ ही विद्वान यह भी कहते हैं कि वेदव्यास ने अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत लिखना शुरू किया था. अक्षय तृतीया को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं. पंडितों का कहना है कि Akshaya tritiya के खास दिन धन की अधिष्ठात्री देवी श्री महालक्ष्मी की श्रद्धापूर्वक पूजा करने और सोना-चांदी व आभूषण खरीदने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है. साथ ही प्रचलित मान्यता है कि Akshaya tritiya के दिन अगर कोई नया काम शुरू किया जाए तो वह बिना किसी बाधा के सफल होता है. akshaya tritiya 2024 date and time , parshuram jayanti 2024 , akshaya tritiya shubha muhurta , 10 may 2024 , Akshay tritya , akshy tritiya , 10 may 2024 panchang