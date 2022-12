Jan Aakrosh Yatra : भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आएंगे जयपुर, 51 रथ को करेंगे रवाना

प्रदेश की गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से जन आक्रोश रथ गुरुवार को रवाना होंगे. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर (JP Nadda Will Flag off 51 Raths in Jaipur) रवाना करेंगे.

नसबंदी के तीन दिन बाद महिला की मौत, स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप

धौलपुर के सरमथुरा अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई(Woman Dies After Nasbandi). पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से महिला की मौत हुई है. बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद से ही महिला को कुछ शारीरिक समस्याएं होने लगी थीं जिसका परिवार ने जयपुर तक उपचार कराया लेकिन अंत में सब बेकार गया. बुधवार रात महिला की मौत हो गई.

दिल्ली एम्स सर्वर पर रैंसमवेयर वायरस अटैक, अलर्ट पर राजस्थान के सभी सरकारी विभाग

दिल्ली एम्स अस्पताल में वायरस अटैक के बाद प्रदेश के सभी विभागों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है (Ransomware Virus Attack Alert in Rajasthan). रैंसमवेयर सरवर अटैक से बचने के लिए जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

खड़गे के रावण वाले बयान पर बोले रघुवीर मीणा, गुजरात चुनाव पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क, AAP को बताया टीम B

कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा बुधवार को जोधपुर पहुंचे. जहां मीडियाकर्मियों से मुखातिब हुए मीणा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा. मीणा ने कहा कि भाजपा केवल गुजरात (Raghuveer Singh Meena attack on BJP) में सियासी लाभ हासिल करने को खड़गे के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है. बावजूद इसके उन्हें इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है. वहीं, मीणा ने आम आदमी पार्टी को भाजपा की टीम बी करार दिया.

अब क्या कहेंगे सरकार : गहलोत बोलते रहे और मंत्री मोबाइल में रहे बिजी...पिछले दिनों मंत्री मीणा ने कलेक्टर को निकाल दिया था बाहर

बीकानेर जिला कलेक्टर पर मंत्री रमेश मीणा इस बात पर नाराज हो गए थे कि वह मोबाइल पर बात कर रहे थे. इस बात को लेकर ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधियों में खींचतान भी देखने को मिली. बुधवार को बीकानेर में खुद सीएम गहलोत के संबोधन के दौरान सरकार के तीन-तीन मंत्री मोबाइल पर व्यस्त नजर आए.

निष्ठी मर्डर केस: अब संदिग्ध आरोपी का नार्को टेस्ट कराएगी पुलिस

निष्ठी मर्डर केस में (Nishti murder case) अब तक पुलिस को कोई बड़ा सुराग नहीं मिल सका है. ऐसे में अब हिरासत में लिए गए संदिग्ध आरोपी का पुलिस नार्को टेस्ट करवाएगी. इसकी अनुमति के लिए एसपी कार्यालय में फाइल भेजी गई है.

Cyber Criminal Arrest: राजस्थान पुलिस की बिहार में कार्रवाई, दो साइबर ठग गिरफ्तार

नवादा में दो साइबर ठग गिरफ्तार हुए (Two Cyber Thugs Arrest In Nawada) हैं. राजस्थान पुलिस ने दोनों साइबर ठग को गिरफ्तार किया है. ठगों ने एक व्यक्ति को एक फाइनेंस कम्पनी के नाम पर लोन देने का प्रलोभन देकर उससे डेढ़ लाख रुपए ठग लिए थे. उस शख्स ने पैसे देने के बाद भी लोन नहीं मिलने पर सुसाइड कर लिया था. पढे़ं पूरी खबर...

RAS Mains Exam 2021 : असफल अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की पुनर्गणना करने का अवसर, जानिए कब से कर सकते हैं आवेदन...

आरपीएससी ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 में असफल अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकोंं (RAS Mains Exam 2021) की पुनर्गणना का अवसर दिया है. अभ्यर्थी 11 दिसंबर तक पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Thursday Worship: गुरुवार का मूल मंत्र! जानें कितनी मालाएं जपने से मिलेगा उत्तम फल

गुरुवार को देवताओं के गुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है. उनकी आराधना से शुभ फल की प्राप्ति होती है साथ ही जातकों के विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं (Vishu Bhagwan puja). इस व्रत को करने के खास नियम और विधान हैं आइए जानते हैं.

ACB action in Hanumangarh : 90 हजार की रिश्वत लेते परिवहन उप निरीक्षक गिरफ्तार

हनुमानगढ़ में बीकानेर एसीबी की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए (Bikaner ACB action in Hanumangarh) परिवहन उप निरीक्षक बलवान कुमार को 90 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. आरोपी ने परिवादी से गाड़ियों का चालान नहीं करने के एवज में मांगी थी.