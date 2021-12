जयपुर: 2 दिन में 6 सत्रों में होने वाली भाजपा कार्यसमिति बैठक (BJP State Working Committee Meet In Jaipur) के उद्घाटन सत्र को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया संबोधित करेंगे. इस बैठक का समापन केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah Address BJP Meet) के संबोधन से होगा. विभिन्न सत्रों में पार्टी के संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी.

होगा राजनीतिक प्रस्ताव पास, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक में मिशन 2023 को लेकर कई बड़े कार्यक्रम (Mission 23 Program By Rajasthan BJP) अपने हाथ में ले सकती है. कार्यसमिति में पार्टी का राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पास किया जाएगा. वहीं प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ आगामी दिनों में चलाए जाने वाले अभियानों का रोड मैप (Road Map Against Gehlot Government) भी इसी बैठक में तैयार होगा.

पढ़ें-नारे ,बयान व भाषणों से नहीं, जमीन पर काम करके जनता का दिल जीतना होगा, तभी बनेगी प्रदेश में सरकारः वसुंधरा राजे



सभी खेमों से जुड़े नेता दिखेंगे एक जाजम पर

6 सत्रों में होने वाली इस कार्यसमिति की बैठक में राजस्थान भाजपा के धड़ों में बंटे नेता एक मंच पर (All BJP Factions On Single Stage) दिखेंगे. पूर्व में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब खेमेबाजी के चक्कर में (Faction Fights In BJP At Rajasthan)कई नेताओं को किसी अहम पार्टी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (Former CM Vasundhara Raje In BJP Meet At Jaipur) इस कार्यसमिति की बैठक में शामिल होंगी, ये लगभग तय है. वो पिछले कुछ दिनों से लगातार जयपुर में ही हैं. वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद ओम प्रकाश माथुर भी इस बैठक का हिस्सा होंगे. इसी तरह राजस्थान से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल तीनों केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रदेश प्रभारी व युवा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी यहां दिखेंगे. कुल मिलाकर पार्टी में एकता दिखाने की ये कोशिश होगी. बैठक के जरिए संकेत दिया जाएगा कि पार्टी खेमेबाजी से दूर है और पार्टी में All Is Well की स्थिति है.



राजे-पूनिया के टकराव को थामने आ रहे शाह !

सूत्रों के मुताबिक शाह की मौजूदगी की खास वजह है. वो राजे पूनिया (Differences In Raje and Poonia) के बीच की दीवार गिराने का काम करेंगे. दरअसल, शाह प्रदेश कार्यसमिति के समापन सत्र का हिस्सा होंगे और समापन में उनका संबोधन एक तरह से फीडबैक होगा. नजर इसके बाद होने वाले जनप्रतिनिधि सम्मेलन पर भी होगी. चर्चा है कि शाह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के बीच पर्दे के पीछे चल रहा टकराव थामने की जुगत करेंगे. अंदरखाने की खबर यही है कि पार्टी आलाकमान (BJP Top Brass) के निर्देश पर ही अमित शाह राजस्थान पधारे हैं. उद्देश्य मिशन 2023 से पहले पार्टी की टूट फूट को दुरूस्त करना है.