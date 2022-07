डूंगरपुर. जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एनएच-48 पर शिशोद गांव के पास शनिवार रात एक ट्रोले का टायर अचानक फट गया. इसके चलते पीछे चल रहा तेज रफ्तार कंटेनर ट्रोले में घुस गया. इस हादसे में कंटेनर चालक सहित 3 लोगों की मौत हो गई. मामले की सूचना पर पुलिस ने तीनों शवो को डूंगरपुर के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया (Collision between two trolleys in Dungarpur) है. एक मृतक की पहचान कर ली गई है.

बिछीवाड़ा थानाधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि बीती रात उदयपुर-अहमदाबाद एनएच-48 पर एक ट्रोला उदयपुर की ओर से अहमदाबाद जा रहा था. ट्रोला के पीछे एक कंटेनर चल रहा था. इस दौरान आगे चल रहे ट्रोले का टायर फट गया. इस दौरान पीछे से आ रहे कंटेनर की आगे चल रहे ट्रोले से टक्कर हो गई. हादसे में कंटेनर चालक सहित 3 लोग सवार (3 died in Road accident in Dungarpur) थे.

पढ़ें. राजस्थान: जालोर में खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 5 लोगों की मौके पर मौत

हादसे में कंटेनर चालक और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं एक की हालत गंभीर थी. घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर लोगों की मदद से कंटेनर में फंसे घायल और मृतकों के शवों को बाहर निकाला. घायल को एम्बुलेंस की मदद से डुंगरपुर के जिला अस्पताल के लिए रवाना किया लेकिन उसने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया. पुलिस ने तीनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. मृतकों में से एक व्यक्ति की पहचान उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी अजय पाल के रूप में हुई है. अभी दो की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस ने फिलहाल अजय पाल के परिजनों को घटना की जानकारी दी है. परिजनों के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाया (3 died in Road accident in Dungarpur) जाएगा.