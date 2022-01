चूरू. जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण (Corona In Churu) को देखते हुए श्री सिद्ध पीठ सालासर बालाजी मंदिर प्रबंधन कमेटी (Corona Guideline issued For Devotees Of Churu Salsar Balaji) ने श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है. ये रोक 19 जनवरी से 31 जनवरी तक लागू होगी.

19 से 31 जनवरी तक दर्शन पर रोक

सोमवार को हुई सालासर बालाजी मंदिर प्रबंधन कमेटी की बैठक में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर चर्चा की गई. मंदिर प्रबंध कमेटी की और से 19 जनवरी से 31 जनवरी तक श्रद्धालुओं के दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है. अब भक्तों को मंदिर में बालाजी के दर्शन नहीं होंगे. जिले में इस वर्ष जनवरी माह से ही कोरोना संक्रमित रोगियों का मिलना शुरू हो गया था. हालत यह है कि जिले में प्रतिदिन औसतन 100 कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं. इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है. जिले में लगातार सेंपलिंग भी की जा रही है.

बड़ी संख्या में आते हैं श्रद्धालु

सालासर में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मंदिर कमेटी की और से दर्शनों पर पूरी तरीके से फिलहाल पाबंदी लगाई गई है. मंदिर कमेटी की माने तो आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या को देखते हुए बैठक कर आगे का निर्णय लिया जाएगा. उल्लेखनीय है कि सालासर में पूर्णिमा और रविवार के दिन हरियाणा दिल्ली सहित देश-विदेश से लोग बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं. मंदिर कमेटी ने सरकार की और से जारी गाइड लाइन को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर यह निर्णय किया है.

आदेश की कॉपी

शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू

प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है. तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच गहलोत सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया हैं. नई गाइडलाइन के अनुसार शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि डेयरी, फल-सब्जी सहित इमरजेंसी सेवाएं बहाल (emergency services status in weekend curfew) रहेंगी. अगर आप वीकेंड के पर कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं या आउटिंग पर जा रहे हों, तो थोड़ा सावधान रहिए. प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच वीकेंड कर्फ्यू लागू है.