सप्ताह के पहले दिन इन राशियों को मिल सकता है गिफ्ट और इन्वेस्टमेंट से होगा धन लाभ - 20 May Rashifal

हैदराबाद : मेष Aries चंद्रमा आज 20 मई सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. व्यापार के लिए आज का दिन लाभदायी है. परिवार का आनंददायी वातावरण भी आपके मन को खुश रखने में सहायता करेगा. घर में सुखदायी घटना घटेगी. शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर आपको मनपसंद काम मिल सकता है. आपको सहयोगियों का साथ मिलेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपको यश मिलेगा. व्यापार में भागीदारों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में निकटता आएगी. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लग सकता है.

वृषभ

Taurus चंद्रमा आज 20 मई सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज बौद्धिक चर्चाओं से दूर रहें. विद्यार्थियों के लिए समय कठिन है. मन में चिंता बनी रहेगी. पेट से संबंधित रोग होने से चिंता बढ़ेगी. दोपहर के बाद आप थोड़े आलसी बने रहेंगे. हालांकि आज लोग आपके काम और व्यवहार की तारीफ कर सकते हैं. महिलाओं को मायके से अच्छे समाचार मिलेंगे. प्रेम जीवन में संतुष्टि के लिए आपको अपने प्रिय की भावना का भी सम्मान करना होगा. निवेश संबंधी कोई योजना आज ना बनाएं.

मिथुन

Gemini चंद्रमा आज 20 मई सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज आप में ताजगी का अभाव रहेगा. कार्यस्थल पर आपके काम करने की गति कम रहेगी. व्यापार में भी आप मेहनत करेंगे, लेकिन ज्यादा लाभ की उम्मीद ना करें. पारिवारिक सदस्यों के साथ विवाद होने की भी आशंका रहेगी. जीवनसाथी के साथ किसी बात पर मतभेद होने से मन अशांत रहेगा. स्थायी संपत्ति को लेकर आज आपके प्रयास सही दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे. आकस्मिक धन लाभ की संभावना रहेगी. किसी राजनीतिक और बौद्धिक चर्चा से आज दूर ही रहें.

कर्क

Cancer चंद्रमा आज 20 मई सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. किसी भी काम को बिना विचारें ना करें. आज रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ मिलना-जुलना हो सकता है. उनके प्रेम से आपके आनंद में वृद्धि होगी. विरोधियों के सामने मजबूत मनोबल से टिके रहेंगे. दोपहर के बाद कुछ प्रतिकूलता रहेगी. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें. माता के स्वास्थ्य के कारण आप चिंतित हो सकते हैं. कोई अनावश्यक खर्चा आने से आर्थिक कष्ट हो सकता है. नकारात्मक विचार आपके मन को परेशान कर सकते हैं.

सिंह

Leo चंद्रमा आज 20 मई सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आज बौद्धिक क्षमता से किसी खास चर्चा में आकर्षण का केंद्र रहेंगे, हालांकि वाद-विवाद टालें. कार्यस्थल पर आपको कोई नया काम मिल सकता है. सहकर्मियों से आपको सहयोग मिलने की उम्मीद रहेगी. पारिवारिक सदस्यों के साथ अच्छा समय गुजरेगा. आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है. दोपहर के बाद आपको विशेष रूप से संभलकर चलने की सलाह दी जाती हैं. भाइयों से लाभ होगा. आध्यात्मिक क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त होगी. स्वास्थ्य लाभ की उम्मीद रहेगी.

कन्या

Virgo चंद्रमा आज 20 मई सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आप वाणी के प्रभाव से कोई विशेष काम कर पाने की स्थिति में रहेंगे. इससे अन्य लोगों के साथ आपके प्रेम संबंध बढ़ेंगे. किसी पर्यटन का कार्यक्रम बना सकते हैं. व्यापार के क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा. नौकरीपेशा लोग भी अपने काम को समय पर कर पाने की स्थिति में रहेंगे. पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा. आर्थिक लाभ की संभावना है. विदेश से जुड़े व्यापार में सफलता के साथ-साथ लाभ भी मिलेगा. रुचिपूर्ण भोजन मिलेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

तुला

Libra चंद्रमा आज 20 मई सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. क्रोध को वश में रखकर स्वभाव को नरम बनाए रखें. वाणी पर संयम रखने से वातावरण को शांत रखने में आप सफल हो सकते हैं. नियमों से जुडी़ बातों और निर्णयों को सोच-समझकर करें. नियम से हटकर कोई काम करने से आप परेशान हो सकते हैं. कोई कनफ्यूजन हो, तो आज उसे दूर करने का प्रयास करें. खर्च की मात्रा अधिक रहेगी. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आज बिगड़ सकता है. दोपहर के बाद आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा. आर्थिक रूप से लाभ होगा.

वृश्चिक

Scorpio चंद्रमा आज 20 मई सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. जीवनसाथी की तलाश के लिए आज का दिन शुभ है. आय और व्यापार में वृद्धि के योग हैं. मित्रों के साथ प्रवास पर घूमने जा सकते हैं. जहां आपका समय काफी आनंदपूर्वक गुजरेगा. दोपहर के बाद आपके स्वभाव में क्रोध और उग्रता बढ़ेगी. किसी के साथ गुस्से वाला व्यवहार ना करें. परिजनों के साथ अनबन होने से मानसिक रूप से आप चिंतित हो सकते हैं. इसका असर आपके काम पर पड़ सकता है. आज सिर दर्द या जोड़ों में दर्द की आशंका बनी रहेगी.

धनु

Sagittarius चंद्रमा आज 20 मई सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज आपकी कार्य योजनाएं अच्छी तरह से पूरी होंगी. व्यापार में भी सफलता मिलेगी. कार्यालय में वातावरण अनुकूल रहेगा. परिश्रम के अनुसार पद में भी उन्नति होगी. इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा हो सकती है.परिवार में भी आनंद-उल्लास बना रहेगा. मित्रों से हुई भेंट से मन खुश रहेगा. प्रवास और पर्यटन का योग है. आज का दिन धन आगमन के लिए शुभ है. संतान के विषय में शुभ समाचार मिलेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर

Capricorn चंद्रमा आज 20 मई सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज विदेश जाने के इच्छुक लोगों का प्रयास सफल हो सकता है. विदेश से जुड़े व्यापार में भी आज लाभ के योग हैं. धार्मिक यात्रा पर जाना हो सकता है. परिजनों में आनंद और उल्लास का वातावरण बना रहेगा. नौकरी में पदोन्नति हो सकती है. अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. धन के साथ-साथ मान-सम्मान की भी वृद्धि होगी. पिता की ओर से लाभ होगा. गृहस्थ जीवन में मनमुटाव हो सकता है. प्रेम जीवन में भी असंतुष्टि रहेगी. विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद भी कम सफलता मिलेगी.

कुंभ

Aquarius चंद्रमा आज 20 मई सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. नए काम शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. व्यापार बढ़ाने के लिए आप कोई योजना बना सकते हैं. बाहर खाने-पीने से आज आपको बचना चाहिए. अपनी वाणी पर संयम रखने से आप किसी के साथ उग्र चर्चा अथवा मनमुटाव को टालने में सफल हो सकेंगे. दोपहर के बाद किसी बात की प्रसन्नता होगी. स्वास्थ्य में भी सुधार होगा. धार्मिक कार्य तथा धार्मिक प्रवास का आयोजन हो सकेगा. भाई-बहनों से लाभ होने की भी संभावना है. आर्थिक लाभ होगा.

मीन

Pisces चंद्रमा आज 20 मई सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. व्यवसाय में भागीदारी से आपको लाभ होगा. कार्यस्थल पर टीम वर्क से अपना काम आसानी से पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. किसी मनोरंजन स्थल पर जाने का कार्यक्रम बनेगा. दोपहर के बाद परिस्थिति में परिवर्तन का अनुभव करेंगे. आज किसी नए काम की शुरुआत ना करें. यात्रा को टालें. क्रोध पर संयम रखें. जीवनसाथी के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है. संतान की जरूरतों पर पैसा खर्च होगा. स्वास्थ्य सुख मध्यम रहेगा.