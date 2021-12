जयपुर. राजधानी में चोरों का आतंक लगातार कायम है और चोर एक के बाद एक सूने मकानों को अपना निशाना (Day robbery case in Jaipur) बनाने में लगे हुए हैं. गुरुवार को राजधानी के प्रताप नगर, करणी विहार, जवाहर सर्किल और मानसरोवर थाना इलाके में चोरों ने सूने मकानों को निशाना (Theft by targeting deserted houses in jaipur) बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी और सोने-चांदी के जेवरात चुराने की वारदात को अंजाम दिया है.

सूना मकान देखकर की उड़ाए लाखों : चोरी का पहला मामला जवाहर सर्किल थाने में सुंदर नगर निवासी राज महावीर सिंह ने दर्ज करवाया है. शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि पीड़ित किसी काम से बाजार गया था और इस दौरान मकान सूना देखकर दिनदहाड़े चोरों ने वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित जब शाम को वापस घर लौटा तो मकान के ताले टूटे और सामान बिखरा देख उसे चोरी की वारदात का पता चला. चोर मकान के अंदर सभी अलमारियों के ताले तोड़ 1.25 लाख रुपए नकद और तकरीबन 4.50 लाख रुपए के जेवरात चुराकर ले गए. फिलहाल पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश करना शुरू किया है.

मकान के ताले तोड़कर नकदी और गहनों पर किया हाथ साफ

दूसरा मामला प्रताप नगर थाने में विद्यानगर जगतपुरा निवासी अनीता मीणा ने दर्ज करवाया है. शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि अनीता दोपहर में किसी परिचित से मिलने उसके घर गई थी और तभी पीछे से मकान सूना देखकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया. चोरों ने दिनदहाड़े मकान के ताले तोड़कर 1.50 लाख रूपए नकद और तकरीबन 3 लाख रुपए के जेवरात चुरा लिए. अनीता जब शाम को वापस घर लौटी तब मकान के ताले टूटे हुए मिले. इसके बाद अनिता ने पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज करवाया और पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश करना शुरू किया है.

मेन गेट को छोड़कर सारे ताले तोड़े

तीसरा मामला करणी विहार थाने में शिव विहार निवासी अभिलाष शर्मा ने दर्ज करवाया है. शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि पीड़ित अपने परिवार के साथ अपनी बहन के घर जोधपुर गया हुआ था. जब गुरुवार को पीड़ित वापस लौटा तो मेन गेट पर तो ताला लगा हुआ मिला लेकिन अंदर मकान के बाकी तमाम ताले टूटे (Theft in deserted house) हुए और सामान बिखरा हुआ मिला. चोर मकान के ताले तोड़कर 1 लाख रूपए नकद और 2.50 लाख के जेवर चुरा कर ले गए. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश करना शुरू किया है.

जज के मकान को बनाया निशाना

चोरी का चौथा मामला मानसरोवर थाने में दर्ज किया गया है जहां चोरों ने एक जज के मकान को निशाना बनाते हुए चोरी करने का प्रयास किया. चोरों ने कावेरी पथ निवासी जज रामेश्वर व्यास के मकान के मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया, हालांकि मकान के अंदर के गेट का लॉक चोर नहीं तोड़ पाए और वहां से भाग छूटे. जिसे लेकर जज के मकान पर काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अरुण कश्यप ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर बदमाशों की तलाश करना शुरू किया है.