जयपुर. राजधानी में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने की घटना देखने को मिली है. चित्रकूट थाना इलाके में घर के पास स्थित एक किराना की दुकान से सामान लेने गई 10 वर्षीय मासूम के साथ दुकानदार ने अश्लील हरकतें (Child Abusing In Jaipur) की. मासूम की मां ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.

दुकान वाले अंकल गंदे हैं : शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि गुरुवार दोपहर 10 वर्षीय मासूम किराना स्टोर पर सामान लेने गई. उस वक्त दुकान पर और कोई भी ग्राहक मौजूद नहीं था और यह देखकर दुकान पर मौजूद युवक ने मासूम के साथ छेड़छाड़ (Child Abusing by shopkeeper In Jaipur) करते हुए अश्लील हरकतें करना शुरू कर दी. मासूम जैसे तैसे खुद को मोनू मौर्य के चंगुल से छुड़ाकर दुकान से रोते हुए अपने घर पहुंची और अपनी मां को आपबीती बताई. मासूम ने अपनी मां से कहा कि दुकान वाले अंकल गंदे हैं मेरे साथ गलत हरकत की.

दुकान से फरार हुआ आरोपी

इसके बाद जब मासूम के पिता ने दुकान पर जाकर आरोपी की इस गलत हरकत (Child Abusing In Jaipur) का विरोध किया तो अपनी गलती मानने के बजाय आरोपी ने मासूम के पिता को भी धमकी देना शुरू कर दिया. इसके बाद मासूम को उसके परिजन चित्रकूट थाने लेकर पहुंचे और दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 और पोक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज (Crime against women in rajasthan) कर जांच करना शुरू किया है. वहीं पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी दुकान से फरार हो गया है. जिसकी तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है.

