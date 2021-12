चाकसू (जयपुर). शिवदासपुरा थाने एक ही दिन में 2 अलग-अलग दुष्कर्म घटनाओं के मामले दर्ज हुए हैं. दोनों युवतियों ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप (rape on the pretext of marriage in Chaksu) लगाया है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर थाने में मामले दर्ज कर लिए हैं.

सरकारें भी अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रयास कर रही है. इसी दिशा में कड़े कानून भले ही सख्त किए जा रहे हो लेकिन अभी भी महिलाओं के साथ होने वाली दुष्कर्म जैसी वारदात कम नहीं हो रही है. चाकसू के शिवदासपुरा थाने एक ही दिन में 2 अलग-अलग दुष्कर्म घटनाओं के मामले दर्ज हुए हैं. शिवदासपुरा पुलिस थानाधिकारी हरिपाल सिंह ने बताया कि दोनों हीं मामलों में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप (Rape cases in Chaksu) है.

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर थाने में मामले दर्ज कर लिए हैं. चाकसू एसीपी देवी सहाय मीणा और एसएचओ हरिपाल सिंह अलग-अलग मामले की जांच कर रहे हैं. फिलहाल दुष्कर्म के आरोपी फरार है.