Bank Fraud: सेंट्रल बैंक में 2 करोड़ 85 लाख से अधिक की धोखाधड़ी, कर्मचारियों समेत 71 लोगों पर मुकदमा

भरतपुर के डीग में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2 करोड़ 85 लाख 45 हजार की धोखाधड़ी का मामला (more than 2 crore 85 lakh rupees fraud) सामने आया है. बैंक कर्मचारियों ने 71 लोगों के साथ मिलकर लोन के नाम पर फ्रॉड किया है. डीग कोतवाली में चार बैंक कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Udaipur ACB Action : गुजरात पुलिस के दो हेड कांस्टेबल 1 लाख 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

उदयपुर एसीबी टीम ने (Udaipur ACB Action) गुजरात पुलिस के दो हेड कांस्टेबल को 1 लाख 10 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. एसीबी की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

अहमदाबाद-उदयपुर हाईवे पर कार और पिकअप की भिड़ंत, 3 की मौत

अहमदाबाद-उदयपुर एनएच 48 पर कार और पिकअप भिड़ंत हो गई. हादसे में 3 की मौत (Road accident in Udaipur) हो गई. वहीं दो लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि सभी लोग गुजरात के निवासी थे.

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कल, थरूर के पॉलिंग एजेंट ही PCC सदस्य नहीं...खड़गे को बढ़त की उम्मीद

कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 22 साल बाद सोमवार को होने (Congress President Election tomorrow) जा रहा है. मतदान वैसे तो गुप्त होने जा रहा है लेकिन राजस्थान में खड़गे को बढ़त मिलने के आसार हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि खड़गे के पोलिंग एजेंट तो पीसीसी मेंबर्स हैं लेकिन थरूर के कोई भी पोलिंग एजेंट पीसीसी मेंबर नहीं हैं. कुल 414 पीसीसी सदस्य कल चुनाव में मतदान करेंगे.

प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022: ग्रुप बी में भूगोल और अर्थशास्त्र की परीक्षा संपन्न...ये रही उपस्थिति

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 (Professor Competitive Exam 2022) की ग्रुप बी में भूगोल और अर्थशास्त्र की परीक्षा संपन्न हुई. ग्रुप सी की परीक्षा सोमवार से शुरू होगी.

भीलवाड़ा डेयरी का दूध पाउडर प्रयोग कर रहे सेना के जवान, पाउडर वाले दूध का मिला है ऑर्डर

भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति पर सेना ने भरोसा जताते हुए (Army personnel using milk powder of Bhilwara Dairy) दूध पाउडर सप्लाई का आर्डर दिया है. भीलवाड़ा डेयरी की ओर से अब तक 50 मीट्रिक टन दूध पाउडर सप्लाई हो चुका है और बाकी के 50 मीट्रिक टन 15 नवंबर तक सप्लाई करने हैं.

मेधावी छात्रों को 3 साल की निशुल्क इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ मिलेंगे टैबलेट

सीएम गहलोत ने 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों (Tablets with Free internet for 3 Years) को मेरिट के आधार पर स्मार्ट टैबलेट 3 साल की निशुल्क इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ देने का एलान किया है. करीब 93 हजार बच्चों को इस वर्ष टैबलेट वितरित किए जाएंगे.

सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, अब पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर खुलेंगे मॉडल उप पंजीयक कार्यालय

राजस्थान में जारी सियासी घमासान (Rajasthan Political Crisis) के बीच रविवार को सीएम गहलोत ने तीन बड़े फैसले लेकर सभी को चौंका दिया. सीएम ने पृथ्वीराज नगर के पेयजल योजना को स्वीकृति देने के साथ ही 6 केंद्रीय बस स्टैंडों को अपग्रेड करने व पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर मॉडल उप पंजीयक कार्यालय खोलने के निर्देश दिए.

रिटायर्ड कर्नल के घर हुई 20 लाख की चोरी का खुलासा, 3 गिरफ्तार, 13 लाख बरामद

जोधपुर पुलिस ने रिटायर्ड कर्नल के घर में हुई (Retired colonel house theft case) चोरी का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरप्तार किया है. साथ ही पुलिस ने 13 लाख रुपए बरामद किए हैं. आरोपियों से पूछताछ जारी है.

सरिस्का में सुनाई देगी युवा बाघ की दहाड़, रणथंभोर से ट्रेंकुलाइज कर लाया जा रहा

रणथंभौर के जंगलों से युवा बाघ सरिस्का लाया (Tiger being brought from Ranthambore to Sariska) जा रहा है. उसे ट्रेंकुलाइज कर देर रात तक सरिस्का लाने की संभावना जताई जा रही है. बाघ को कुछ दिन एंक्लोजर में रखा जाएगा फिर बाहर निकाल दिया जाएगा.