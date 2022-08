Mirchi Vada of Jodhpur: जोधपुरी मिर्ची वड़े का स्वाद लाजवाब, मिर्च है पर तीखी नहीं!...Variety ऐसी की आप कहें वाह जनाब

जोधपुर के लोगों ने इस देश ही दुनिया में भी प्रसिद्धी दिलाई है. मॉनसून सीजन और बरसात की पहली बूंदों संग ही दुकानों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है (Mirchi Vada of Jodhpur). इस सीजन में मिर्ची वड़े की बिक्री दोगुनी हो जाती है. हाल ही में जब जोधपुर तरबतर था तो महज चार दिनों में यानी 27 से 30 जुलाई के बीच 7 से 8 लाख मिर्ची वड़े बिक गए अगर इसे टोटल करें तो करीब सवा से डेढ़ करोड़ की सेल हो गई. खास बात ये है कि लगातार बढ़ती महंगाई का इफेक्ट भी जोधपुराइटस के क्रेज पर ब्रेक नहीं लगा पाया (traditional Rajasthani Snack).

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन 11 अक्टूबर को होता है, लेकिन शहर में मंगलवार 2 अगस्त को उनका बर्थडे री-सेलिब्रेट किया (Amitabh Bachchan Re Birthday Celebration) गया. देश भर से अमिताभ बच्चन के फैंस कोटा पहुंचे. इस दौरान बच्चन का बर्थडे शहर के छावनी इलाके स्थित टनाटन रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया. दरअसल 'बच्चन बर्थ दी ग्रेट' नाम से एक ग्रुप बना हुआ है. उसी के तहत देश भर में उनके फैंस इस तरह के आयोजन साल में दो बार करते (Amitabh Bachchan Fans Reached Kota) हैं.

प्रदेश के एक मात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में बीती देर रात शुरू हुई बारिश बुधवार अलसुबह तक जारी रही. 2 बजे से 5 बजे तक हुई बारिश से माउंट आबू तरबतर हो गया. 3 घंटे में 134 एमएम करीब 5.5 इंच बारिश दर्ज की गई. बारिश के बाद माउंट आबू के पहाड़ी इलाकों में बहने वाले झरनों में पानी की तेज आवक हुई है. उधर भारी बारिश के बाद माउंट आबू के आकर्षण का केंद्र नक्कीलेक का ओवरफ्लो तेज बहाव से बह रहा है. नक्की लेक के साथ ही लोअर कोदरा बांध भी ओवरफ्लो हो गया है. बारिश के बाद हिल स्टेशन का मौसम सुहावना हो गया है. माउंट आबू पहुंच रहे पर्यटक मौसम का मजा ले रहे हैं.

जैसलमेर में कोतवाली थाने का सामने बुधवार को एक बुजुर्ग ने आत्मदाह का प्रयास (Self Immolation attempt in Jaisalmer) किया. गंभीर रूप से झुलसे बुजुर्ग को जवाहर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जोधपुर जेल में बंद सलमान ने अंजली को कॉल किया (Salman in Jodhpur Jail). धमकी दी कि उसे खत्म कर देगा. कैदी ने अपने साथी बंदी की मदद से फोन घुमाया. पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है लेकिन जेल से फोन भी व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है.

राहुल गांधी अकसर सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री के दो मित्रों को निशाने पर लेते हैं. कहते हैं इन दो व्यवसायी मित्रों को पीएम फायदा पहुंचा रहे हैं. इनमें से एक मुकेश अम्बानी हैं और दूसरे हैं गौतम अडाणी (Adani Invests In Rajasthan). लेकिन पहली बार ऐसा मौका आया है जब भाजपा ने कांग्रेस को‌ अडाणी के नाम पर घेरा है. मामला अडाणी समूह को निवेश के लिए जमीन मुहैया कराने का है.

राजधानी जयपुर समेत अन्य जगहों पर आयकर विभाग की टीम ने एक बड़े कारोबारी समूह पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है. होटल और ज्वेलरी समूह से जुड़े कारोबारी के करीब 36 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी है. बुधवार सुबह से ही आयकर विभाग की टीम कारोबारी के ठिकानों पर सर्च कर रही है. छापेमार कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में काली कमाई उजागर होने की संभावना जताई जा रही है.

वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा में असफल होने की आशंका के चलते अपने मामा के घर से उदयपुर से गायब हुई युवती को राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को उसे सुरक्षित रूप से उसकी मां के पास पहुंचाने का आदेश दिया है. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश फरजंद अली की खंडपीठ के समक्ष झाड़ोल थाना उदयपुर के एसएचओ ने युवती को पेश किया.

सर्वोच्च न्यायालय ने संतान उत्पत्ति के लिए पैरोल (Parole To Have Child Order) मांगने के राजस्थान HC के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने पत्नी से संबंध बनाकर पिता बनने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी को 15 दिन के पैरोल की याचिका स्वीकृत कर ली थी जिसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने SC से गुहार लगाई थी.

मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना की शुरुआत की जा (Students will be made to visit other states in Rajasthan) रही है. इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विकास करना है. प्रदेश के समस्त सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत लागू हो रही है. इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने मंगलवार को समस्त संयुक्त निदेशक को आदेश जारी किए हैं.