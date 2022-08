बीकानेर. मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना की शुरुआत की जा (Students will be made to visit other states in Rajasthan) रही है. इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विकास करना है. प्रदेश के समस्त सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत लागू हो रही है. इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने मंगलवार को समस्त संयुक्त निदेशक को आदेश जारी किए है. जारी आदेशों के मुताबिक योजना में विद्यार्थियों का अन्य राज्यों में परिचयात्मक भ्रमण कराने के साथ ही उनका व्यक्तित्व विकास , उनको देश की विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, वैज्ञानिक और धरोहर विरासत का परिचय करवाना ही इस योजना का उद्देश्य है.

पढ़ें. Governor in Bikaner: केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को दिलाने की हो प्राथमिकता-राज्यपाल

ऐसे होगा चयन: योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले मेधावी विद्यार्थियों का चयन अकादमिक स्तर और व्यक्तित्व विकास योजना की उपलब्धि के आधार पर किया जाएगा. पूरे प्रदेश से इस योजना के तहत 2000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे. योजना के तहत प्रारंभिक शिक्षा के पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ ही, आठवीं परीक्षा में जिले के 20 प्रथम स्थानों पर रहने वाले विद्यार्थियों का कक्षा 9 में नियमित अध्ययन होगा. कक्षा 10 वीं उतीर्ण और 11वीं में नियमित अध्यनरत विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा जिले के 20 प्रथम स्थान पर होंगी. संयुक्त रूप से चयन की स्थिति में अनिवार्य विषय हिंदी है और अंग्रेजी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी योजना के लिए पात्र होगा. इन दोनों विषय में अंक समान होने पर अधिक उम्र का विद्यार्थी को पात्र माना जाएगा. पूरी प्रक्रिया में अकादमिक स्तर से 33 जिलों से 1320 विद्यार्थी और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल से 10 विद्यार्थी ले जाए जाएंगे.

इन प्रतियोगिताओं का आयोजन: योजना के तहत अंग्रेजी और हिंदी विषय में वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिता के साथ ही देश भक्ति एकल गायन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. इसके प्रथम समूह में कक्षा 5 से 8 और दूसरे समूह में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे. इसके तहत व्यक्तित्व विकास प्रतियोगिता की ओर से 33 जिलों से 660 विद्यार्थियों और विवेकानंद मॉडल स्कूल से 10 विद्यार्थियों का चयन होगा. अकादमिक स्तर पर 1330 और 670 विद्यार्थियों को मिलाकर पूरे प्रदेश से योजना के तहत 2000 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा.

यह रहेगा कार्यक्रम: योजना में अगस्त के प्रथम सप्ताह में विद्यालय स्तर पर आयोजन होगा. वहीं 15 अगस्त से पूर्व ब्लाक स्तर पर और सितंबर के प्रथम सप्ताह में जिला स्तर पर 15 से 30 सितंबर तक राज्य स्तरीय आयोजन होगा. हर स्तर पर चयन की पूरी प्रक्रिया जारी कर दी गई (Competitions in schools under APJ Kalam scheme) है.