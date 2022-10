जयपुर. जोधपुर में सिर तन से जुदा के नारे लगने को लेकर सियासी बयानबाजी के दौर के बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी बड़ा बयान सामने आया है. जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra singh Shekhawat target Gehlot Government) ने कहा कि अब यह समझने की जरूरत है कि इस तरह के नारे लगने के पीछे की मानसिकता को ताकत कहां से मिल रही है. उन्होंने कहा कि इससे पहले जयपुर में भी ऐसे नारे लग चुके हैं.

गौरतलब है कि रविवार को जोधपुर जिले के पीपाड़ कस्बे में बारहवफात के जलसे में आपत्तिजनक नारों का वीडियो वायरल (controversial slogans in Jodhpur) हुआ था. इस संबंध में स्थानीय थाने में मामला (Shekhawat on controversial slogans in Jodhpur) भी दर्ज किया गया है. इस मामले में जोधपुर ग्रामीण एसपी ने मुकदमा दर्ज होने पर एक को हिरासत में भी लिया है.

शेखावत का बड़ा बयान

पढ़ें. खारे पानी को मीठा करने की तकनीक खोज पाए तो अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनेगा पश्चिमी राजस्थान - शेखावत

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को जयपुर में अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा कॉन्फ्रेंस का (Shekhawat in international dam safety conference) शुभारंभ किया था. यह कार्यक्रम 12 अक्टूबर तक चलेगा. कार्यक्रम का मकसद बांधों की सुरक्षा के संदर्भ में जानकारियों और अनुभवों पर आधार पर देश को नए निष्कर्षों की ओर अग्रसर करना है.

कांग्रेस पर तुष्टिकरण का आरोप

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि उदयपुर में जिस तरह से कन्हैयालाल की हत्या को अंजाम दिया गया, वह भी सवाल खड़े करता है. कन्हैयालाल ने बार-बार पुलिस प्रशासन को जान के खतरे के संबंध में आगाह किया था. इसी तरह से बीते दिनों जोधपुर और भीलवाड़ा में भी हिंसक घटनाएं देखने को मिली थीं. इन मामलों में गजेंद्र सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने जांच से लेकर मुआवजे तक में तुष्टीकरण की राजनीति की है. कांग्रेस केवल कुर्सी बचाने में लगी है जिससे प्रदेश की जनता में भय बढ़ रहा है. शेखावत का आरोप था कि हिंसक वारदातें करने वालों को सरकार की शरण मिल रही है. सरकार के सपोर्ट के कारण ही इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं.

पढ़ें. शेखावत का बड़ा बयान, राजस्थान में सियासी घटनाक्रम के स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर गहलोत

भाजपा में सभी का लक्ष्य एक

हाड़ौती में सतीश पूनिया और बीकानेर में वसुंधरा राजे के दौरों को लेकर गतिरोध के सवाल पर शेखावत ने कहा कि सभी मिलकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिताना हम सभी का लक्ष्य है. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह भी यात्रा करेंगे तो शेखावत ने इससे इनकार करते हुए कहा कि फिलहाल यात्रा की कोई जरूरत नहीं है. संगठन के काम प्रदेश में ठीक से चल रहे हैं. गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सभी मिलकर मौजूदा कांग्रेस सरकार की 4 साल की नाकामियों को उजागर करने के बाद ऐतिहासिक बहुमत के साथ भाजपा को जिताएंगे.