जयपुर. सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से ईद के संदेश को साझा किया (CM Ashok Gehlot extends wishes On Eid) है. लिखा है कि ये त्योहार आपसी प्रेम भाव बनाए रखने की सीख देता है. इसके साथ ही उन्होंने अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर भी शुभकामनाएं (CM tweets On Eid and Akhateej) दी हैं. अपने पोस्ट में लिखा है कि अक्षय तृतीया सुख समृद्धि का सूचक है. आखातीज पर उन्होंने उन सभी को बधाई दी है जिनके घरों में आज विवाह सम्पन्न होगा साथ ही इस अवसर पर बाल विवाह को प्रोत्साहन न देने की अपील भी की है.

ईद पर आपसी सौहार्द और सहयोग की भावना से करें मदद: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को ईद-उल-फितर की मुबारकबाद ((CM Ashok Gehlot extends wishes On Eid) ) देते हुए सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों से आह्वान किया है कि वे प्रदेश की खुशहाली, सौहार्द, सद्भावना और अमन चैन की दुआ करें . गहलोत ने कहा कि हम सभी भाईचारे की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए , सामाजिक सद्भाव को और मजबूत करते हुए एक-दूसरे की मदद करें .

बाल-विवाह के पूर्ण उन्मूलन के लिए आगे आएं: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अक्षय तृतीया का अवसर सुख-समृद्धि को बढ़ाने वाला माना जाता है . उन्होंने आखातीज के अबूझ सावे पर जिन परिवारों में विवाह समारोह हैं, उन सभी को शुभकामनाएं देने के साथ ही वैवाहिक जीवन की श्ुरूआत करने जा रहे नवीन जोड़ों के सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की है . गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे बाल-विवाह के पूर्ण उन्मूलन के लिए आगे आएं (CM Ashok Gehlot On child Marriage) और भाईचारे की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक सद्भाव को और मजबूत बनाएं.