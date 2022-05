जयपुर. राजस्थान परिवहन विभाग के आदेश में गुर्जर शब्द पर (Politics on the Name of Gurjar) सियासी बवाल शुरू हो गया है. भाजपा ने इसे सचिन पायलट से जोड़ मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साथा है. बीजेपी राजस्थान के अधिकारी टि्वटर हैंडल पर 2 मई को अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन आकाश तोमर के हस्ताक्षर से जारी किया गया इस निर्देश पत्र को पोस्ट किया गया. इसमें लिखे गुर्जर शब्द को हाइलाइट भी किया गया है.

दरअसल, पत्र में इस बात का जिक्र किया गया था कि प्रदेश में अनेक वाहनों के नंबर प्लेट पर प्रधान, सरपंच, गुर्जर आदि लिखा होता है. केंद्रीय मोटरयान नियमों में दिए गए प्रावधानों में यह उल्लंघन की श्रेणी में आता है. इसे दंडनीय अपराध बताया गया है और इस प्रकार के वाहनों की जांच (Rajasthan Transport Department Controversial Order) कर नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ भी लिखा होने पर नियम अनुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

राजस्थान बीजेपी का ट्वीट...

अब भाजपा ने प्रधान सरपंच के साथ लिखे गए गुर्जर शब्द को हाइलाइट कर (Gehlot Vs Pilot in Rajasthan) इस मामले को उठाया और पोस्ट में लिखा कि गहलोत जी गुर्जर समाज से आने वाले एक नेता से आप की नहीं बनती. इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरे समाज को अपमानित करें. बीजेपी राजस्थान के ट्वीट को भाजपा के कई नेताओं ने री-ट्वीट कर कई कटाक्ष भी किए हैं.

