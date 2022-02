अजमेर. राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां तीन जनों की मौत (Three Died in Ajmer) हो गई है. दुर्घटना की जानकारी के बाद जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं, क्षेत्र सिटी थाने का होने के कारण सिटी थाना पुलिस को हादसे की जानकारी दी गई.

जीआरपी से मिली सूचना के बाद सिटी थाने के एसआई जगमोहन पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों शवों को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय पहुंचाया गया. जहां पर उनकी शिनाख्त के प्रयास किए गए, लेकिन शिनाख्त नहीं होने के कारण तीनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है. उधर पुलिस ने हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए बच्चे को उपचार के लिए राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया.

जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को करीब 35 वर्षीय महिला 3 व 2 वर्षीय बेटियों तथा एक वर्षीय बेटे के साथ गहलोत कॉलोनी स्थित पोल संखया 991/47 पर पहुंची. जहां अचानक उसने बच्चों के साथ सामने से आ रही रेलगाड़ी के सामने (Ajmer Mother Jumped in Front of Train with Three Children) छलांग लगा दी. हादसे में महिला और उसकी दो बेटियों की मौत हो गई, जबकि बेटा टांग कटने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया.

महिला के बारे में फिलहाल स्पष्ट रूप से कोई जानकारी (Woman with Two Girls Died in Ajmer) नहीं मिल पाई है. सोशल मीडिया पर एक महिला की फोटो भी वायरल हो रही है, जिसमें महिला का नाम माया बताया जा रहा है और उसे दूदू की रहने वाली बताया जा रहा है. लेकिन पुलिस की ओर से किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की गई है. फिलहाल, इस घटना के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है.