अजमेर. शहर में ओमीक्रोन का पहला मरीज (First Omicron Case Reported in Ajmer) मिला है. अजमेर के चंद्रवरदाई नगर में नव दुर्गा कॉलोनी में ओमीक्रोन वोरियंट का पहला मरीज मिला है. बताया जा रहा है कि रोगी 4 दिन पहले ही दिल्ली से अजमेर आया था. वह अफ्रीका के घाना से संक्रमित होकर ही दिल्ली आया था.



जानकारी के मुताबिक अजमेर में मिले पहले कोरोना के ओमीक्रोन वेरिएंट के पहले मरीज (Corona Variant Omicron Case Reported in Ajmer) की अजमेर (First Omicron Case Reported in Ajmer) पहुंचने पर परिजनों ने चिकित्सा विभाग को पूरी जानकारी नहीं दी. जब दिल्ली से चिकित्सा विभाग और प्रशासन को जानकारी मिली तब हलचल बढ़ी. रोगी को जेएलएन अस्पताल के सुपर कोविड वार्ड में भर्ती किया गया है. यहां विशेष सुरक्षा बढ़ती जा रही है. वहीं वार्ड की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.

चिकित्सा विभाग के मुताबिक रोगी के संपर्क में आए परिजन और अन्य परिचितों को ट्रेस कर उन्हें भी निगरानी में रखा गया है. ज़िले का पहला ओमीक्रोन संक्रमित 28 वर्षीय युवक अफ्रीका के घाना में 12 वर्षों से रह रहा था. वो किसी कंपन्नी में सेल्समैन की जॉब करता है. कई वर्षों बाद अपने घर लौटा था.

दिल्ली से पहुंचा अजमेर

युवक 16 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा था. वहां से कोविड और जिनोम सीक्वेंसिंग की जांच हुई थी. युवक के पास अफ्रीका की जांच रिपोर्ट साथ होने की वजह से उसे घर भेज दिया गया था. यहां आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को एयरपोर्ट से 18 दिसंबर को रिपोर्ट मिली. चिकित्सा विभाग की टीम ने एयरपोर्ट की ओर से बताए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर चंद्रवरदाई नगर की नव दुर्गा कॉलोनी में जाकर रोगी से संपर्क किया. चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रोगी से संपर्क करने उसके घर गए तब उसके परिजनों ने कहा कि वह किसी कार्य के सिलसिले में दिल्ली गया है. तब चिकित्सा विभाग की टीम रोगी के घर से वापस लौट आई.

मचा हड़कम्प, सुपर कोविड वार्ड में हुआ भर्ती

बुधवार को चिकित्सा विभाग की टीम के पास सूचना आई कि अफ्रीकी देश घाना से अजमेर आए युवक की रिपोर्ट ओमीक्रोन पॉजिटिव आई है. इसके बाद तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. चिकित्सा विभाग की टीम ने रोगी को जेएलएन अस्पताल (JLN Hospital Ajmer) में बनाए गए सुपर कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है. रोगी ने पूछताछ में बताया कि वह अजमेर आने के बाद घर पर ही रहा है. उसके परिजनों को चिकित्सा विभाग की टीम ने विशेष निगरानी में रखा है.

टीम ने परिजनों की भी कोविड और जिनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल लेकर जयपुर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे हैं. सीएमएचओ डॉ केके सोनी ने बताया कि नव दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि यदि युवक किसी के संपर्क में आया है तो व्यक्ति परिवार से अलग घर पर क्वारंटाइन हो जाए और मेडिकल टीम को सूचना दें. साथ ही कोरोना और जिनोम सीक्वेंसिंग की जांच करवाएं. ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. उन्होंने बताया कि पहले रोगी के आने की हिस्ट्री खंगाली जा रही है वह दिल्ली से यहां किसके साथ आया.