खेल खेल में डेढ़ साल के बच्चे की आई मौत, मां बना रही थी खाना, बड़े भाई के साथ खेलने के दौरान बच्चा बालकनी से गिरा Published on: 2 hours ago

इंदौर। कनाडिया थाना क्षेत्र में एक डेढ़ साल का बच्चा 15 फीट ऊंची बालकनी से गिर गया. 3 साल के अपने बड़े भाई के साथ वह खेल रहा था, पहली मंजिल की बालकनी से झांकने के दौरान खेल खेल में वह नीचे गिर गया. सोमवार देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पड़ोस में रहने वाली बच्ची ने उसे उठाकर गोद में लेकर उसकी मां को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद उसे एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया. बच्चे ने अस्पताल में 18 घंटे से भी ज्यादा संघर्ष किया, लेकिन इसके बाद भी वह बच नहीं पाया. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. indore child death video, indore minor boy death after falling from balcony, indore boy fall from balcony while playing