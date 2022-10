.

Dhar: पुलिस थाने में कन्या भोज का आयोजन, नवरात्रि के पावन पर्व पर छात्राओं को खिलाया गया खाना Published on: 49 minutes ago

धार। शुक्रवार को धार के धरमपुरी पुलिस थाने में एक अनूठा नजारा देखने को मिला, पुलिस थाना परिसर में करीब दो हजार से अधिक बालिकाएं एकत्रित हुई. नवरात्रि के मौके पर पुलिस थाने में पहली कन्या भोज का आयोजन हुआ. इसमें नगर सहित आसपास के क्षेत्र की निजी और सरकारी स्कूलों की बालिकाओं को आमंत्रित किया गया, स्कूल बसों के माध्यम से बालिकाएं पुलिस थाने पर पहुंची. जहां बालिकाओं को तिलक करने के पश्चात टीआई सहित संपूर्ण स्टाफ और नगर के नागरिकों ने स्नेहपूर्वक भोजन परोसा. इसके बाद सभी छात्रों को उपहार स्वरूप पेन भेंट की ग‌ई. dhar police station kanya bhoj, kanya bhoj organize in dhar, girl feed by police in dhar