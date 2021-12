.

Live Video: तेज रफ्तार कार ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, CCTV में कैद हुई घटना Published on: 47 minutes ago



भिंड। देहात थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने एक ऑटो रिक्शा में टक्कर मार दी. (Speeding Car hit Auto Rickshaw) भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि ऑटो उछलकर दूर जा गिरा. घटना करीब दोपहर ढाई से तीन बजे की बताई जा रही है. भिंड की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने डिड़ी की ओर से आ रहे ऑटो में टक्कर मारी. इस दौरान ऑटो रिक्शा में सवार 8 में से 4 यात्री और ऑटो चालक मामूली घायल हो गए. (Live Video of Accident in Bhind) जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया. इस दौरान कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. घटना बटालियन के पास बने पेट्रोल पम्प के बाहर लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई. (Car Driver Hit Rickshaw in Bhind)