इंदौर। टीवी एक्ट्रेस वैशाली टक्कर सुसाइड केस में पकड़े गए आरोपी राहुल को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पुलिस को एक बार फिर 4 दिन की रिमांड मिली है. वहीं रिमांड मिलने के बाद पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है. वहीं पुलिस ने मामले में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आखिरी बार जिस तरह से वैशाली ने अपने होने वाले पति मितेश से व्हाट्सएप से चैटिंग की थी. इसके बारे में जानकारी ली है. आने वाले दिनों में मितेश के इंदौर आने पर वीडियो के साथ बयान लेकर कोर्ट के समक्ष पेश किए जाएंगे. वहीं राहुल की पत्नी जिस तरह से फरार चल रही है, उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

राहुल ने मितेश को भेजे थे निजी फोटो और वीडियो: इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के साईं बाग कॉलोनी में रहने वाली एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की मौत के मामले में पुलिस आरोपी राहुल नवलानी से लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है. तो वहीं एक बार फिर पुलिस ने उसे कोर्ट के सामने पेश किया. जहां से एक बार फिर पुलिस को राहुल की रिमांड पुलिस को मिली है. इस दौरान पुलिस पूछताछ में आरोपी के पास मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए थे. आरोपी के मोबाइल से पुलिस को कुछ खास सबूत मिले हैं. जिनमें पुलिस ने यह खुलासा किया है कि आरोपी द्वारा मितेश को निजी फोटो और वीडियो भेजे थे. वहीं होने वाले पति मितेश को आरोपी राहुल ने वीडियो और फोटो भेज दिए थे. जिसकी वजह से आरोपी राहुल नवलानी दबाव बना रहा था. जिसके आधार पर पुलिस ने टीवी एक्ट्रेस के होने वाले पति मितेश के वीडियो के आधार पर बयान लेने वाली है. वहीं जिन इलेक्ट्रॉनिक सबूत को जब्त किया, उनके डाटा को रिकवर करवाने के लिए हैदराबाद में भेज चुकी है. जल्द ही इस पूरे मामले में साक्ष्य के साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मितेश को पूछताछ के लिए इंदौर बुलाएगी पुलिस

जरूरत पड़ने पर कराएंगे नार्को टेस्ट: वहीं मामले की जांच कर रहे एसीपी मोतिउर रहमान ने बताया कि ऐसे मैसेज जो पुलिस को अब तक नहीं मिल पाए हैं. वह पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि आरोपी राहुल नवलानी टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के होने वाले पति मितेश गौर को ऐसे वीडियो और मैसेज भेजते थे. जिस कारण वैशाली ठक्कर पर राहुल नवलानी द्वारा दबाव बनाया गया. वहीं आरोपी की पत्नी दिशा की तलाश के लिए पुलिस द्वारा 4 टीम बनाई गई है. टीम लगातार राहुल की पत्नी दिशा की तलाश में जुटी हुई है. फिलहाल पुलिस ने अभी नार्को टेस्ट की बात को नकार दिया है. पुलिस के आला अधिकारी का कहना है कि अभी तक जो भी जानकारी राहुल से ली जा रही है तो कुछ जानकारी वह गलत दे रहा है, लेकिन विभिन्न तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस व अन्य तरह की जानकारी उससे मिल चुकी है. जिसके कारण फिलहाल अभी नार्को टेस्ट की किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पूरे मामले से जुड़े हुए तथ्य जिनकी जानकारी अभी राहुल नहीं दे रहा है, उनकी जानकारी नहीं मिली तो निश्चित तौर पर नार्को टेस्ट की अनुमति कोर्ट के माध्यम से ली जाएगी. उसके बाद आरोपी का नार्को टेस्ट करवाया जा सकेगा.