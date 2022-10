इंदौर। टीवी कलाकार वैशाली ठक्कर मौत के मामले में पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है. आरोपी से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हुआ है. जिसमें खासतौर पर यह बात सामने आई है कि आरोपी ने एक्ट्रेस के निजी फोटो और वीडियो उसके मंगेतर को भेज दिए थे. आरोपी के मोबाइल से पुलिस को कुछ खास सुबूत मिले हैं. पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी के मोबाइल में एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के निजी फोटो और वीडियो थे.

पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा आरोपी राहुल

मोबाइल डाटा हैदराबाद की लैब भेजा : पुलिस ने मोबाइल और डिवाइस अब डाटा रिकवर करने के लिए हैदराबाद लैब भेजा है. जल्द ही इस पूरे मामले में साक्ष्य के साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस कमिश्नर हरिनारायणा चारी मिश्र ने बताया कि ऐसे मैसेज जो पुलिस को अब तक नहीं मिल पाए हैं, वह पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि उसने ऐसे वीडियो और मैसेज भेजे थे, जिससे वैशाली पर दबाव बना. वहीं, आरोपी की पत्नी की तलाश की भी जारी है. Vaishali Thakkar suicide Case (Accused Rahul not cooperating) (Accused Rahul Police interrogation) (Asks to talk to lawyer)