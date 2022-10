इंदौर। टीवी एक्ट्रेस सुसाइड केस में पुलिस एक ओर जहां इस मामले में पकड़े गए आरोपी राहुल से पूछताछ करने में जुटी हुई है. वहीं राहुल के गिरफ्त में आने के बाद पुलिस उसकी फरार पत्नी की तलाश में जुटी हुई है. राहुल के गिरफ्त में आने के बाद टीवी एक्ट्रेस वैशाली के परिजन काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि अब आरोपी राहुल को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी. इसके लिए विभिन्न तरह के साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं. जिन्हें कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा. वैशाली की कैलिफ़ोर्निया के जिस मितेश नामक युवक से शादी होने वाली थी उसने भी फोन लगाकर वैशाली के परिजनों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया है. (many secrets will be revealed) (secrets will be revealed by arrest of rahul wife)

MP: टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में कोर्ट में पेश हुआ मुख्य आरोपी राहुल, 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया

वैशाली-मितेश एक मैरिज ब्यूरो साइट के जरिए मिले थेः मितेश और वैशाली कि जान पहचान shaadi.com के माध्यम से हुई थी. इसके बाद दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज किया. फिर बातचीत शुरू हुई, इसके थोड़े ही दिनों में बातचीत शादी तक पहुंच गई. इसके बाद दोनों ने अपने परिजनों को शादी करने की जानकारी दी तथा परिजनों की राजी मर्जी से 20 अक्टूबर को दोनों की शादी होने वाली थी. शादी के लिए वैशाली भी काफी खुश नजर आ रही थी. वैशाली ने अपनी खुशी इंस्ट्राग्राम के माध्यम से कुछ ही दिनों पहले शेयर की और इसकी जानकारी जब राहुल को लगी तो राहुल ने मितेश का नंबर निकाल कर उसे वैशाली के बारे में गलत जानकारी दे दी. इसके बाद जब मितेश ने वैशाली से उस संबंध और उस नंबर के बारे में जानकारी ली तो वह राहुल का निकला. इसके बाद वैशाली डिप्रेशन में आ गई और वैशाली को यह संभावना और चिंता सताने लगी कि अब राहुल इस शादी को भी तुड़वा देगा. इसके बाद वैशाली ने मितेश से व्हाट्सएप से काफी लंबी चैटिंग की और इस दौरान मितेश ने कई बार वैशाली को समझाया था कि वह शादी के कुछ दिनों पहले भारत आएगा और राहुल से मुलाकात कर उसे अच्छी तरह से समझा देगा. (actress married to mitesh through shadi dot com) (vaishali thakkar suicide case)

राहुल की पत्नी की गिरफ्तारी से खुलेंगे कई राज

वैशाली से राहुल ने किया था पत्नी को तलाक देने का वादाः वैशाली ठक्कर को राहुल ने यह आश्वासन दिया था कि जल्दी वह अपनी पत्नी दिशा को तलाक देकर वैशाली ठक्कर से शादी कर लेगा. कुछ ही दिनों बाद राहुल अपनी बातों से मुकर गया. इस दौरान वैशाली राहुल के काफी करीब चली गई थी. राहुल और वैशाली कुछ दिनों तक साथ रहे. इस दौरान राहुल ने कुछ प्राइवेट फोटो वैशाली के ले लिए थे. उन्हीं फोटो और वीडियो के आधार पर वह वैशाली ठक्कर को लगातार प्रताड़ित कर रहा था. वही वैशाली ने कई बार राहुल से दूरी बनाने की कोशिश भी की लेकिन वह विभिन्न तरह की ब्लैक मेलिंग कर वैशाली को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था. वैशाली काफी नाराज हो गई और डिप्रेशन में आकर उसने संभवत फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस परिजनों के बयानों के साथ ही अलग-अलग एंगल पर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. आने वाले दिनों में फरार आरोपी की पत्नी की गिरफ्त में आने के बाद इस पूरे ही मामले में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.(secrets will be revealed by arrest of rahul wife)(vaishali thakkar suicide case)