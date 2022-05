इंदौर। रिश्तों को तार-तार कर देने वाली घटना इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की है. द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग युवती के साथ उसके ही सौतेले भाई ने रेप की घटना को अंजाम दिया. वहीं तकरीबन 2 सालों से लगातार सौतेले भाई द्वारा नाबालिग युवती का शोषण किया जा रहा था. इस दौरान युवती प्रेगनेंट हो गई तो परिजनों को पूरे मामले की जानकारी लगी.

युवती ने परिजनों को बताया : इसके बाद बिना पुलिस को सूचना दिए परिजनों ने नाबालिग युवती का अबॉर्शन करवा दिया, लेकिन उसके बाद फिर से युवक के द्वारा नाबालिग युवती के साथ गलत हरकत की जाने लगीं. इसके बाद पूरे मामले की जानकारी नाबालिग युवती ने अपनी मौसी और नानी को दी. इसके बाद नाबालिग युवती मौसी और नानी के साथ थाने पर आई और पूरे मामले में आरोपी सौतेले भाई के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया. वहीं पुलिस ने भी प्रकरण दर्ज कर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है.

पोर्न वीडियो दिखाता था : पुलिस ने जब नाबालिग युवती से पूछताछ की और तो उसने पुलिस को बताया कि आरोपी सोतेला भाई उसे पोर्न वीडियो दिखाकर रेप की घटना को अंजाम देता था. जब वह उसकी बातों का विरोध करती तो उसे डरा-धमका दिया जाता था. बता दें दोनों युवक और युवती आपस मे सौतेला भाई बहन हैं. युवक के पिता ने नाबालिग युवती की माँ से शादी की थी. इसके बाद दोनों साथ में रहने लगे और इसी के बाद युवक ने नाबालिग युवती को बातों में फंसाकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया।

पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया आरोपी : उधर, तेजाजी नगर पुलिस ने चोरी के आरोप में चिंतामन नगर चिमनगंज मंडी थाना उज्जैन के शाकिर उर्फ शाकिब उर्फ चुना को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे पहुंचाया. लेकिन इसी दौरान जब थाने का सन्तरी प्रभारी टीआई गवरी को लेने के लिए गया तो उसी का फायदा उठाकर आरोपी का एक मित्र उसे थाने के अंदर ही नाश्ता करवाने के लिए आया. इसी का फायदा उठाकर वह अपने रिश्तेदार के साथ फरार हो गया. पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने हेड मोहर्रिर गोपाल और सिपाही सिकरवार को सस्पेंड कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

रेप का मुलजिम हुआ फरार : इसी कड़ी में दूसरा आरोपी इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल से फरार हो गया. बता दें हातोद पुलिस ने बलात्कार अपहरण और पास्को एक्ट के मामले में भरत नामक एक आरोपी को पकड़ा था वही सिपाही मनीष वर्मा और दीपक बघेल आरोपी को पकड़कर मेडिकल के लिए एमवाय हॉस्पिटल लेकर आए थे और मेडिकल के लिए जब जवानों ने उसकी हथकड़ी खोली तो मौका पाकर आरोपी फरार हो गया. जब पूरे मामले की जानकारी ग्रामीण एसपी भगवंत सिंह बिरदे को लगी तो उन्होंने दोनों जवानों को सस्पेंड करते हुए इस पूरे मामले की विभागीय जांच बैठा दी है.

(Step-brother kept raping sister) (girl had to undergo abortion) (Rape accused of sister arrested)