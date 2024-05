ETV Bharat / bharat

एमपी में केरल की तरह मसालों की खेती, लौंग, इलायची व काली मिर्च करेंगे मालामाल - Spice cultivation in Madhya Pradesh

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 25, 2024, 6:40 AM IST | Updated : May 25, 2024, 6:57 AM IST

एमपी में केरल की तरह मसालों की खेती ( Etv Bharat Graphics )

Last Updated : May 25, 2024, 6:57 AM IST