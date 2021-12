होशंगाबाद। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सुंदरता पर्यटकों (satpura tiger reserve new year celebration) को अपनी ओर मोहित करती है. आम पर्यटकों के साथ ही यहां महान हस्तियां फिल्मों की शूटिंग के लिए आती हैं. यहां की सुंदरता सबसे अलग है. एसटीआर के जंगल, बाघ और यहां का वातावरण इन्हें अपनी ओर खींच कर ले आता है. इसे इको टूरिज्म (tourism in satpura tiger reserve) में जोड़ने के लिए कुछ समय पूर्व प्रबंधन ने यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी प्रयोग किया गया, ताकि जंगलों में होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके.

ये हस्तियां पहुंची हैं छुट्टी मनाने

क्रिकेटर राहुल द्रविड़ (rahul dravid in satpura tiger reserve) भी यहां अपने परिवार के साथ अपने आपको रोक नहीं पाए. कुछ सालों से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पार्क में कंगना रनौत, रणदीप हुड्डा, अर्जुन रामपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने निजी प्रवास पर परिवार के सांथ अवकाश मनाने पहुंचते हैं. विद्या बालन ने भी एसटीआर प्रबंधन एवं शेरनी के प्रोमो में सुधा धुर्वे की तारीफ की.

सुधा ने किया था बाघ का मुकाबला

कौन हैं सुधा ? (Who is sudha in mp)

विद्या बालन ने भी अपनी फिल्म शेरनी के प्रोमो में जिस सुधा धुर्वे की तारीफ की है- वह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन विभाग में पदस्थ हैं. करीब चार साल पहले जब वह एसटीआर में अपने साथियों के साथ गश्त कर रहीं थीं, तो उनके सामने 10 मीटर की दूरी पर बाघ आ गया. वह करीब 3 घंटे बाघ के सामने खड़ी रहीं. तीन घंटे लगातार उन्हें एक स्थिति में देखने के बाद बाघ वहां से चला गया.

सतपुड़ा को लेकर क्या बोलीं कंगना रनौत ?

बॉलीवुड की अदाकारा धाकड़ फिल्म की शूटिंग के लिए आईं कंगना रनौत (kangana ranaut in satpura tiger reserve) ने भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की तारीफ की थी. कंगना रनौत हिमाचल की रहने वाली हैं. उन्होंने हिमाचल से भी ज्यादा खूबसूरत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को बताया.

परिवार के साथ शिवराज भी कर चुके हैं विजिट

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टाइगर-डे पर परिवार के साथ निजी प्रवास पर पहुंचे थे. यहां उन्होंने कहा कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अपनी एक अलग पहचान को लिए जाना जाता है. सीएम शिवराज (cm shivraj visited satpura tiger reserve with family) को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बहुत भाता है. वह खाली समय होने पर परिवार के साथ सतपुडा टाइगर रिजर्व शिवराज पहुंच जाते हैं और एंज्वॉय करते हैं.

रणदीप ने बिताये थे तीन दिन

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रणदीप हुड्डा भी यहां विजिट कर चुके हैं. सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि 'My first tiger hunt'. इस पोस्ट को उन्होंने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के फेसबुक पेज (randeep hudda in satpura tiger reserve) पर भी भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि वह तीन दिनों तक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में रुके. यहां बहुत से जानवरों को देखा. कई टाइगर देखे. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बधाई के पात्र है. उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया है.

नए वर्ष को देखते हुए पर्यटक होशंगाबाद (tourist in satpura tiger reserve on new year 2022) पहुंच रहे हैं. इस समय सभी होटल बुक हैं. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सतपुड़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र के पचमढ़ी में 350, मढ़ाई में 35, चूरना में 10 टैक्सियां हैं. एक टैक्सी पर प्रति 6 लोग बैठ कर सफारी का आनंद उठा सकते हैं. वहीं अगले 10 दिनों में करीब 50 हजार पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है. वहीं होटलों की बात की जाए तो करीब एमपी टूरिज्म एवं प्राइवेट होटलों की संख्या करीब 100 है, जो अगले 10 दिनों तक बुक है.